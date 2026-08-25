交通基礎設施串聯半導體聚落　矽島協作深化全球競爭力

SEMI國際半導體產業協會與台灣高鐵宣布展開跨域策略合作，結合半導體產業展會與交通基礎設施，強化台灣主要科技聚落間的人才、產業資源與國際交流連結。

SEMICON Taiwan 2026預計吸引來自65國、超過10萬名半導體專業人士來台，雙方將透過展期加密班次，以及桃園、新竹、台中、台南、高雄5個高鐵站的現場領證服務，提高國際參展人士往返科技聚落的便利性。

台灣半導體產業高度集中於北中南科技聚落，竹科、中科與南科形成約350公里的產業帶，涵蓋IC設計、晶圓製造、先進封裝、設備、材料與廠務工程等環節。這種地理集中度，使工程人員與供應鏈夥伴得以在較短時間內進行技術協作，交通基礎設施也因此成為支撐產業群聚效率的重要條件。根據SEMI年中設備預測，2026年全球半導體製造設備銷售額預估達1,659億美元，年增23.2%，創歷史新高，台灣仍位居全球設備支出前3大市場。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸指出，台灣半導體產業的重要競爭條件之一，在於供應鏈能夠快速連結與協作。相較部分地區走訪多座晶圓廠需要數日，在台灣可於1天內跨城市接觸不同科技聚落。此次合作希望進一步串聯展會與產業聚落，讓海外客戶與合作夥伴更有效率地接觸台灣供應鏈。

國立清華大學榮譽講座教授史欽泰則認為，台灣半導體產業具有高度密集的群聚特色，新竹、台中、台南與高雄科技聚落彼此緊密連結，設計、製造、封裝、設備與材料業者可在較短距離內處理工程問題並進行協同創新。穩懋半導體董事長陳進財也指出，即使數位通訊工具日益成熟，涉及關鍵技術與工程議題時，面對面溝通仍具實際價值。帆宣系統董事長高新明則強調，半導體廠務涉及材料、設備、機電及軟硬體整合，精準、安全與穩定是維持生產的重要條件。

此次合作內容包括聯名彩繪列車、全車隊專屬頭靠墊及5個高鐵站現場領證服務，目的在於降低國際參展人士跨城市移動所需時間，進一步將大型國際展會與台灣半導體產業聚落連結。SEMICON Taiwan 2026將於8月31日展開系列論壇，實體展覽則於9月2日至4日在台北南港展覽館舉行。

對半導體產業而言，先進製程、封裝與設備技術仍是競爭核心，但當供應鏈分工日益細緻，人才移動、工程協作與國際客戶接觸效率，也逐漸成為產業基礎能力的一環。此次跨域合作反映出台灣半導體產業競爭力已延伸至整體產業環境，如何縮短不同科技聚落間的實體距離，讓技術、人才與供應鏈資源維持高效率交流，也將影響台灣面對全球半導體投資擴張時的產業承載能力。