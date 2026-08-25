Progress Software 併購 Domo 的 AI 和資料平台業務

此次收購將進一步強化Progress資料平台產品能力，為企業提供情境和控制權，使其能安全的將分散知識轉化為受監管、可用於AI的智能，提升AI的準確性、運作效率與成本效益。

Progress Software宣布，已簽署協議，將收購Domo幾乎所有資產，並承接其部分負債，其中包括Domo的AI與資料平台產品。

此次收購符合Progress致力於提供AI所需「情境（Context）」與「控制（Control）」能力的策略方向，協助客戶更有信心地達成業務目標。Domo為智慧企業打造的Agentic平台，將與Progress現有的資料平台產品形成高度互補，大幅擴展能力，為全球客戶提供創新、安全且具備高擴充性的AI資料就緒（AI Data Readiness）解決方案。

Progress Software執行長Yogesh Gupta表示，有效發揮AI價值的關鍵，在於以準確且值得信賴的資料與內容，為AI提供充分的情境資訊，產出準確且可驗證的結果。Domo是領先的AI與資料平台，可協助企業大規模存取、整合並運用資料。Domo的產品能力，加上其團隊在雲端架構與資料分析方面的專業，與Progress持續擴展的資料平台能力高度互補，可大幅提升客戶AI專案在安全性、治理能力及成本效益上的表現。

Domo將為Progress帶來超過2,400家企業客戶，以及涵蓋全球、具策略性的雲端資料倉儲（Cloud Data Warehouse）技術合作夥伴生態系統。

Domo創辦人暨執行長Josh James表示，Domo一直秉持一個簡單的理念：可信任的資料應協助使用者做出更好的決策並付諸行動。我們的產品能力加入Progress資料平台後，將為客戶構建更穩固的AI基礎，使其能真正理解企業營運情境、建立於受管控的資料運作，並成為支援關鍵決策的可信賴工具。

此次擬議收購Domo的AI與資料平台業務，是Progress持續落實全面成長策略的又一例證。Progress將持續秉持審慎穩健的財務同時，致力於收購具備優質產品的企業，這些產品需能與既有AI解決方案產品組合形成互補，擁有穩健且高留存率的客戶群、穩定的經常性收入，並與Progress的企業文化相契合。