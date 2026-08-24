2026 SEMICON SECPAAS 資安館

在全球半導體產業鏈加速擴充與數位轉型的浪潮下，資安韌性已成為半導體供應鏈不可或缺的競爭力。面對日益複雜的網路威脅與供應鏈安全合規要求，將於9月2日至9月4日登場的SEMICON TAIWAN「SECPAAS資安館」攤位編號：Q5346，特別邀集國內資安廠商展示最新防護技術。

今年館內共匯聚了15家本土頂尖資安廠商，聯合展示涵蓋晶片資安、PQC（後量子密碼）應用、OT資安防護及半導體設備合規等多面向的國產解決方案，全面展現守護半導體產業安全的堅強實力。

本文特別重點剖析偉康科技、眾至資訊與碩壹資訊三家企業，如何在半導體供應鏈打造兼具合規性、數位韌性與前瞻性的安全防線。

因應半導體供應鏈高度互聯的特性，眾至資訊攜手國內半導體材料分析與故障分析檢測龍頭大廠（其客戶涵蓋台積電及美系AI晶片巨頭），成功將資安防護設備與OT內網安全架構延伸部署至日本與美國矽谷據點，建構跨國一致的防禦能力。

設備安全基線與微隔離：雙方依循SEMI E187資安要求，從設備安全基線出發，推動產線微隔離與必要連線控管。

最小權限與稽核追蹤：實施最小權限存取控制、異常流量偵測及集中化Log管理，降低未授權存取與內網橫向移動風險，並完整保留事件紀錄作為稽核依據。

全球一致化維運：透過總部與海外據點的一致化管理，將資安規範落實至日常維運，顯著提升半導體供應鏈的營運韌性與持續防護能力。

眾至資訊：攜手檢測龍頭落實SEMI E187，建立跨國供應鏈防線。

偉康科技自主研發的OETH身分認證為核心，整合FIDO無密碼強認證、AI指紋晶片驗證器與零信任架構，為半導體產業打造堅固的安全防護網。此方案聚焦SEMI E187資安規格，從人員、設備到應用系統建立一致的身分驗證與存取控管。

全場景存取控管：可廣泛應用於Windows、Linux等OS登入、VPN遠端連線、OT設備及企業應用系統。有效強化產線人員登入、設備操作與遠端維護安全，大幅降低帳密外洩、冒用及未授權存取風險。

高彈性與高便利：OETH可整合超過50種應用系統，雲端導入最快僅需一天。搭配具備極高速與360°辨識能力的OETHenticator AI指紋驗證器，兼顧高安全性與使用者便利性。

成功實績與前瞻布局：方案已成功導入台灣晶技等半導體供應鏈與高科技製造大廠，強化跨廠區與據點的身分及設備存取控管。面對AI與量子運算威脅，OETH更導入後量子密碼（PQC）技術，協助企業提升密碼敏捷性並提前布局PQC Ready。

偉康科技：OETH無密碼強認證與零信任架構，串聯產線與PQC布局。

碩壹資訊今年以「駭客已經潛入內網」為核心防衛思維，透過獨家驅動級匿蹤及零信任多層防護技術，全面升級半導體數位韌性與基礎設施防護。

核心資產網路「隱形」：聚焦IP資產保護、產線機台防勒索、AI預警及AI Agent安全治理。其驅動級匿蹤讓核心資產在網路上徹底「隱形」，駭客即便突破邊界也無法掃描定位，從根本封鎖橫向移動與勒索威脅。

IT、OT到AI應用的全面防禦：方案已獲國際半導體大廠採用，針對管理者實施提權再認證、密碼自動輪替，並支援斷網環境驗證，防範特權遭竊與核心主機被竄改。

人機協同與AI治理：將零信任延伸至OT與AI Agent的存取治理，全方位確保IT、OT與AI新興應用的存取安全。

碩壹資訊（TrustONE）：兼顧IT資安與AI安全治理。

TrustONE零信任匿蹤多層防護。

誠摯邀請各位於9月2日至9月4日展覽期間前往SEMICON TAIWAN「SECPAAS資安館」攤位編號：Q5346親臨交流，共構具備永續韌性的半導體資安生態圈！