Cloudflare 助企業掌握 AI 使用狀況以便稽核與分析

全新工具讓企業即時掌握員工及AI代理使用情況，包括向模型提交甚麼內容，以及相關使用成本；全程安全可靠，不影響創新步伐。

Cloudflare推出Identity-Aware AI Gateway（具身分識別能力的AI Gateway），讓資安團隊更清楚掌握員工在工作中使用AI的情況。企業如今首次可以準確識別每項AI請求由哪位員工或AI代理發出，設定個人或團隊的支出上限，並自動標示具風險的內容，無須另建系統，也無須改變現有工作模式。同步推出的輔助功能User Insights則更進一步，透過學習網路上每位使用者及每個自動化系統的正常AI使用模式，一旦出現異常情況，便會即時向團隊發出警示。

AI在企業內迅速普及，同時衍生出兩大問題：成本攀升與安全盲點。成本方面，即使單次AI請求的成本逐漸下降，員工及自動化程式發出的請求數量卻大幅增加，費用在幾乎毫無預警的情況下飆升，也難以掌握箇中原因。資安方面，員工姓名、密碼及機密文件等敏感資料，可能在不知不覺間流向外部AI服務供應商。現有工具雖可限制整體AI支出，卻無法辨識相關費用由誰產生，也無法掌握實際傳送了哪些內容。資安團隊往往只能事後補救，難以防患未然。

Cloudflare技術長Dane Knecht表示，當資安措施過於繁瑣，便會阻礙創新。現今不少企業擔心突如其來的AI支出或意外的資料外洩，因此往往傾向收緊存取權限，限制團隊的開發空間。將存取控制直接與AI Gateway整合後，情況便截然不同。團隊可自由選用任何AI模型；IT團隊則可即時掌握使用情況，並具備真正所需的防護機制及預算控管能力。

透過AI Gateway與User Insights，企業能夠：