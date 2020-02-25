資料變革從存到用　AFA賦能加值應用效益

日益成長的資料量與其衍生的應用價值，正在改變企業傳統IT儲存架構，企業開始面臨資料的「質」變與「量」變，過去企業處理的多半是結構性資料，但在物聯網的趨勢下，非結構性資料湧現，這些資料除了量體更大之外，也需要更即時地被分析、處理。同時，這也使得企業對於資料儲存的需求大為改變，過往僅需把資料「存」起來，現在則是發展成快速交換資料的「用」。

根據研調機構IDC的Data Age 2025白皮書，全球資料領域將從2018年的33ZB成長至2025年的175ZB。隨著資料量呈指數型增長，各個產業都面臨大量的儲存需求，一套完善的資料儲存解決方案更顯關鍵。

日益成長的資料量與其衍生的應用價值，正在改變企業傳統IT儲存架構，產業面臨資料量變多、資料型態的改變，以及對於資料存取速度的需求提升等挑戰。例如，企業開始面臨資料的「質」變與「量」變，過去企業處理的多半是結構性資料，但在物聯網的趨勢下，非結構性資料湧現，這些資料除了量體更大之外，也需要更即時地被分析、處理。同時，這也使得企業對於資料儲存的需求大為改變，過往僅需把資料「存」起來，現在則是發展成快速交換資料的「用」。

Palmaz Vineyards是一座位於美國加州的葡萄酒莊，擁有一套自主開發的機器學習演算法，用於分析環境因子、發酵速率等各種釀酒數據，但光是一個發酵桶每小時就會帶來1GB的數據，大量數據的增長加上過去的儲存選項昂貴無法負擔，進而減緩了他們的創新速度，這座葡萄酒莊於是導入全快閃儲存設備，透過其高性能IOPS，即時處理70%的數據存取和運算，因而大幅提升資料的可擴充性、存取速度以及可用性。

事實上，不僅是此類農業上的應用，未來當物聯網感測裝置中的數據都必須做到即時的資料回傳，送到系統裡進行分析時，都將大幅提升各產業對於儲存IOPS 的要求。

突破資料傳輸瓶頸強化處理效益

過去傳統的IT儲存架構，受限於硬碟效能瓶頸，無法滿足企業服務立即存取、反應速度的要求，具備低延遲、高IOPS效能特性的全快閃儲存陣列（AFA）也就受到企業大幅的關注。隨著技術漸趨純熟、固態硬碟成本下降，每單位儲存成本降低，以及越來越多廠商搶進布局，提供差異化功能，市場上也出現更豐富的相關應用。

目前包含金融業、醫療業等產業也已積極運用，發揮更多資料的潛在價值，以實現數位轉型。由於全快閃儲存陣列適用於大量虛擬化環境、桌面虛擬化（VDI）與資料庫等應用，對於企業而言，其所帶來的效益便包括既有業務的加強，例如每月財報、訂單的統合計算、網頁回應速度、資料庫檢索等，大幅提升資料的處理效率。

泰博科技導入全快閃儲存設備後，由於IOPS大幅提升，ERP資料庫的效能提高約10 倍；資訊部門從快照資料庫還原虛擬主機所需時間，也從2至3小時縮短至10分鐘左右。

台新金控就透過將核心系統資料庫轉移到全快閃儲存平台，來滿足各分行大量、即時的查核需求，讓平均每秒交易次數（TPS）從原本的56提升到380。醫療器材公司泰博科技也以全快閃儲存平台取代搭配傳統硬碟的儲存設備，透過將PLM、ERP等核心系統轉移到全快閃儲存設備上，解決核心系統資料庫效能不彰的問題，由於IOPS的大幅提升，讓ERP資料庫的存取效能提高約10倍，除了讓財務部月結更有效率，也讓其他部門能同時執行所需的應用服務。

資料的量變與質變 推升儲存IO需求

除了資料增加所帶來的量變，儲存資料也正面臨「質」變。許多單位為因應不同的業務發展，而衍生出對全快閃儲存設備的需求。例如，支援台灣大型計算平台及學術研究網路設施的國家實驗研究院國家高速網路與計算中心，自1993年開始提供HPC高速運算服務，最初服務對象以資訊、理工背景的數學方程式、資料庫運算等為主，隨著影像處理需求增加，國網中心也開始強化3D影像等圖形分析處理的運算能力，並於2011 年推出3D雲端算圖農場，跨足數位內容產業。由於運算內容的差異性，也推動國網中心算圖農場的儲存架構升級需求。

這是因為3D影像運算是堆疊性的，第一步運算出來的結果會成為下一步運算所需的變數，例如波浪的影片，後浪翻騰地呈現影像，需仰賴前浪波動的結果，層層疊疊而成，而在處理過程中，每個階段都需要有高速的儲存設備來保存這些運算結果。另一方面，3D影片在過程中所產生的資料量非常龐大，以一個好萊塢等級的3D動畫為例，檔案都是TB等級，儲存設備的I/O速度需要能跟上系統，才能讓3D算圖的效率滿足創作需求。未來，隨著影像運用越多元，且4K、8K內容逐漸成為主流規格，資料儲存容量與效能的要求勢必也會攀升。

綜觀以上，即便各行各業所面臨的挑戰不同，但集合到資料儲存這個層面上，就是要如何在一定的時間內提升資料寫入、讀取的速度，再將這些資料做妥善的儲存。而全快閃儲存技術，正在將儲存的重點進一步從「存」提升到「用」，尤其適用於需要快速因應產業變動，發展加值應用的企業。如此趨勢下，企業除了須盤點現有資料，也應重新審視資料儲存的架構，進一步挖掘資料的更多價值。

＜本文作者任職於群暉科技，擔任產品管理部協理，負責統籌儲存、備份與協作等資料管理解決方案之產品開發。＞