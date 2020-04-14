領域專家建構分析模型　保障網路服務不中斷

近年來思科著重於發展跨領域的意圖式網路（Intent Based Networking），不論規模是園區、資料中心、分支機構，皆是以意圖式網路為核心精神所設計，如今資料中心「以應用程式為中心的基礎架構（ACI）」搭配Tetration平台，確保混合雲基礎架構依照預期的方式運行，以加快變更效率並保障合規性。

思科台灣技術長馮志良表示，思科發展意圖式網路的理念，便是要將企業營運管理階層或IT管理者的意圖，轉譯變成一整套可執行的政策。比如想要保護網頁應用系統不被外部攻擊，首先得釐清網頁應用程式對外連網的狀態，進而限制存取權限，此需求轉換成存取管控政策，之後要套用到實體設備時，再次轉換成指令集，或透過API介接派送。整個工作流程的操作步驟，都交給自動化來執行。 除了自動化能力以外，政策還得在實體或虛擬的基礎架構環境中部署啟用，為了確定整體的設定配置符合預期，思科網路保證引擎（Network Assurance Engine）藉由蒐集取得的大數據運行機器學習演算，結合思科累積30多年領域知識建構出的5,000多種數學模型進行分析，可預期行為的偏差，並建議採取修補的措施。



網路保證引擎驗證可行性

尤其是混合雲架構，在應用服務部署相當分散的狀況下，網路設定與政策的變更僅憑人工操作恐難以完整掌握，因而增加人為錯誤引發網路連線中斷的風險。經過網路保證引擎分析，可避免設定配置錯誤，或避免雲端原生的容器環境控管政策出現衝突，讓意圖得以被正確地實施。

馮志良舉例，許多企業內部專案開始利用雲端平台，可能藉由Amazon VPC（Virtual Private Cloud）邏輯隔離區建置私有雲，這類應用場景的網路架構，正適合由ACI協助轉譯。否則，採用AWS的企業必須學習AWS的網路環境設定，隨著應用遷移，可能還得再學習Azure與Google雲端平台，ACI的用意則是讓IT管理者無需額外學習，只要在其單一控管控管介面上界定意圖，底層的轉譯則交給自動化機制執行。

專注於符合應用需求而非實作技術

連網裝置數量逐年攀升，當大量的連網裝置接取上線後，廣域網路的重要性勢必隨之提高。以往企業得租用電信業者提供的專用線路，近年來開始評估Internet傳輸的可能性，前提是必須能保證傳輸頻寬，並在狀況發生時可自動地切換選用最佳遞送線路。特別是在雲端服務興起後，外部據點的員工可直接透過行動網路接取，網路傳輸流量不再經過總部，必須換一種方式確保外部據點的存取安全。

馮志良指出，思科SD-WAN解決方案已協同微軟Office 365研發團隊分析了全球部署的據點，制定保障傳輸效能，可偵測並導向傳輸品質最佳的路徑。「許多人認為SD-WAN優點是降低專線費用，實際上，更重要的是確保傳輸效能與安全性。如今武漢肺炎全球蔓延，許多企業鼓勵員工在家工作以降低感染風險，工作事項的討論則採用視訊會議，當全體員工都採用視訊會議時，網路傳輸品質恐面臨挑戰，如此情況下，更須確保高階管理層的會議優先順序。」

前述實際應用案例即著眼於企業應用需求，也就是意圖式網路的核心精神。當企業應用環境出現明確的意圖，或者是要解決的問題，意圖式網路即可發揮作用，讓IT管理者更專注於達成控管，至於技術層面的實作則交給思科自動化機制來執行。

專屬晶片處理大量封包展優勢

運用機器學習與人工智慧來處理網路封包擷取的資料，可說是現今網通廠商共同的研發目標，然而關鍵在於數學模型須經過大數據持續訓練與調校，其中考驗的是領域知識，而非技術問題。「思科最大的優勢是基於30多年的領域知識來執行調校，非其他廠商所能仿效。」馮志良說。

想判定從網路傳輸流量中擷取的資料究竟是惡意或善意，必須經過演算。資料演算模型的正確性，則仰賴訓練時餵入的網路領域經驗及客服累積的知識庫。蒐集資料的方式，不僅只是透過軟體介接，執行的硬體平台同樣不可忽視。馮志良進一步說明，資料中心骨幹網路頻寬主流已達100GbE，甚至有400GbE的最新核心交換器，唯有把蒐集資料的演算邏輯內建在高速的ASIC晶片中，才可快速地運行解析與過濾需掌握的關鍵資料，這是硬體廠商才有能力達成的任務。

思科台灣技術長馮志良建議，在數位轉型的發展下，高階管理者關注的是IT部門執行任務對於營運業務帶來的幫助，底層網路實現的方法可交由專家協助。上線後的維運工作，則藉由單一控管介面中內建的分析引擎輔助降低維運難度。

「思科擁有自主研發的高階ASIC晶片，但也能讓企業有所選擇，例如以應用為中心基礎架構的Nexus系列，同時亦有推出內建商用型晶片的機種。若無需掌握到實體設備緩衝記憶體（Buffer）內的資料，或許商用型晶片的Nexus設備即可符合需求。」現代IT設備大量採用商用的x86處理器，資料蒐集方式常見為API介接，馮志良認為，實際上卻可能遺漏許多存在於實體設備中的關鍵資料，這也是近年來思科又開始強調硬體設計重要性的主因。

他指出，透過軟體來執行資料蒐集，可能固定時間才會執行一次，萬一斷線事件發生在兩個Flow之間，往往難以從蒐集到的資料中判定問題根源。就傳統的標準網管SNMP來看，主要是輪詢的方式，經常出現的問題是交換器內部處理器因此變得相當忙碌。還有另一種硬體設計的思維是主動向外推送，亦即當流量進入設備時，把需要的流量資料解析過濾出來，並且推送到指定位址。他也指出這種硬體設計模式較為少見，主因在於須耗用相當大的運算資源，尤其是多數實體設備採用商用處理器，恐發生效能問題。

他進一步強調，目前沒有人可以證明，僅仰賴商用標準x86處理器即可涵蓋所有執行任務，至少在網路領域中仍舊有專屬晶片的強勁需求。不可否認確實有許多案例可遷移到x86平台來執行，但畢竟有限制，唯有搭配自主研發晶片的技術平台，才可順利地擴展。特別是現在討論相當多的第五代行動通訊（5G）應用場景，最大的特點並非頻寬變大，而是連網裝置數量相當多，此時勢必須藉由ASIC處理網路封包，才可避免效能瓶頸。