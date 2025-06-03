整合平台落實安全左移　深化軟體供應鏈防護韌性

在數位轉型的浪潮之下，企業對於軟體開發速度及品質要求越來越高，如何在加速交付產品的同時，又確保安全與品質不受影響，成為了資訊技術領域的重要課題。DevOps的出現，最初是為了解決開發與維運之間的協作問題，加快產品的迭代速度。然而，DevOps強調快速迭代與部署，往往容易忽略了安全與品質的要求，造成企業管理階層的壓力增加，因而促使資安議題逐漸被重視，DevSecOps的概念隨之興起。

資策會數位轉型研究院組長蔡宗融指出，早在業界普遍談論DevSecOps之前，他們已著手於這一領域的實作與平台建構。原因是最初在推行DevOps時，便發現工程師對安全性普遍認知不足，單靠教育訓練難以彌補現實需求，因此必須透過技術機制，將安全融入開發與維運流程之中。透過與資策會資安所的緊密合作，他們逐步構建出具高度實務性的DevSecOps管理平台，不僅成功應用於自身千餘項專案，更協助外部企業實踐「安全左移」（Shift Left），強化軟體供應鏈風險控管與合規能力。

平台思維打造一體化開發體系

回顧DevOps的發展歷程，蔡宗融提及，許多過去的嘗試都侷限於單一系統、短期部署，無法大規模複製或標準化。主要瓶頸在於缺乏統一技術底層與工具鏈，導致每一條開發流程Pipeline都需重新設計，難以規模化管理。然而，隨著容器技術與Kubernetes生態系的成熟，這道門檻被有效突破。資策會團隊積極導入這些技術，奠定了DevSecOps平台化發展的基礎，讓不同專案之間得以共用標準流程與安全工具鏈，有效實現自動化、安全性與可重複性的兼顧。

他進一步說明，不少企業在實踐DevOps時，常陷入「工具導向」的迷思，為了解決局部問題便不斷堆疊新工具，造成流程碎片化與維運複雜化。而資策會則採取「平台導向」策略，將Redmine（任務管理）、GitLab（版本控制與CI/CD）與Harbor（容器映像檔管理）三大開源工具整合成一站式開發平台，再配合Python、Java等範本環境模組，構建出高度模組化、可重複套用的DevSecOps實作架構。 此平台具備容器化部署能力，無論以Kubernetes或Rancher作為運行環境皆可無縫對接，內建SonarQube等自動化程式碼分析工具，進一步強化程式品質管理。針對不同企業需求，也提供線上試用、單機體驗與企業正式版等多樣使用模式，讓開源工具能在本土產業環境中真正落地，提升整體軟體交付品質與安全成熟度。

安全工具嵌入CI/CD減少人力介入

DevSecOps的核心精神，在於將安全實務自動化地嵌入CI/CD流程之中，讓安全測試成為持續交付的一部分。只是不同的開發模式，對DevSecOps的依賴程度也有所不同。蔡宗融說明，傳統瀑布式開發流程較為階段化，需求明確、變動性低，資安檢測可集中於特定階段。然而，敏捷式開發則因需求不斷演變、版本頻繁更新，使得資安風險與日俱增，若無法藉助自動化工具持續監控與測試，極易於開發過程中遺漏潛藏漏洞。

因此，DevSecOps所強調的自動化測試與可重複驗證流程，便成為敏捷開發的資安保障機制。自動化資安檢測系統，如同一種回歸測試的延伸，可有效發現功能修改後所衍生的新問題，確保每次更新不會破壞原有安全機制。透過整合於CI/CD流程的方式，自動完成測試、部署、回饋，大幅減少人工干預，實現快速、安全且具一致性的交付節奏。

資策會推出的「III DevSecOps」平台，正是這種策略實踐的具體成果。其核心整合Redmine、GitLab與Harbor構成平台骨幹，並納入多款主流資安工具與AI輔助模組，支援多項安全測試工作，如靜態分析（SAST）、動態測試（DAST）、開源元件分析（SCA）、基礎設施即程式碼（IaC）掃描，及自動生成軟體物料清單（SBOM），涵蓋整個軟體供應鏈安全。

進一步來看，III DevSecOps引入AI修復模組，自動對應用程式弱點進行修復建議與程式碼置換，使安全左移不再只是理論主張，而是能實際操作與落實的技術成果。當開發者在GitLab提交新功能時，AI可即時檢測與建議修補策略，大幅提升修正效率。

資策會數位轉型研究院組長蔡宗融建議，企業應積極推動組織文化的轉型，搭配適當的工具與訓練，才能有效落實DevSecOps，實現安全與快速交付的平衡，提升企業的整體競爭力。

在平台整合方面，III DevSecOps與主流CI/CD工具高度相容，對GitLab具深度整合能力，標準化YAML配置文件，降低企業導入門檻與維運複雜度。平台預設支援SonarQube、Semgrep、Checkmarx、OWASP ZAP、WebInspect、Trivy、Syft+Grype等多項SAST/DAST/SCA工具，也能針對Kubernetes YAML與Dockerfile等IaC元件進行完整掃描，成為雲原生環境的首道防線。

資策會在推行III DevSecOps平台時，亦十分重視安全政策的一致性與治理體系的標準化。透過將資安工具鏈直接嵌入CI/CD流程，使得每次提交、建置、部署的安全檢查皆可自動化完成。同時結合SonarQube的漏洞風險優先排序機制、ZAP的自動化測試腳本，減輕人力負擔。配合Harbor與Rancher強化容器映像管理與部署安全，為企業雲端應用建立穩固的安全防線。

從技術實作到平台建構，III DevSecOps優勢在於在地化、可實踐的DevSecOps進化路徑，成為推動台灣企業資安轉型的重要引擎。蔡宗融強調，隨著AI、開源、雲原生等技術持續進化，平台亦將持續強化其模組化、自動化與可維運性，協助更多企業打造具備安全韌性的現代化開發體系。

