引領 Agentic 商業新紀元！宏庭科技以「數據煉金術」助企業跨越 AI 獲利分水嶺

宏庭科技（Microfusion）受邀出席2026 Google Cloud大中華區夥伴高峰會。大中華區總裁尹世民於會中指出，受惠於Gemini 3的成功與AI Agent應用的爆發，Google Cloud營收展現強勁動能，2025年第三季成長達34%，年度總營收有望突破600億美元。尹世民強調，AI已正式從實驗階段轉向商務實作，邁入「Agentic商業價值新紀元」。

本次峰會亮點為爐邊對談，由台灣代表宏庭科技副總經理林音、Palo Alto楊杰宏、Cloud Plus周利鋒及Polymeric童寧等業界領袖，共同探討如何透過AI工具落實「內用外服」策略，為企業內部優化與外部客戶服務創造實質價值。

在論壇中，林音表示，宏庭科技是具備跨國佈局與大規模維運實力的雲端系統整合商（Cloud SI），以「數據煉金師」作為核心角色，協助企業從海量資料中萃取可落地的商業價值。她指出，AI的核心在於資料品質，若企業在導入AI前未先完成資料審視與治理，將難以避免「Garbage in, garbage out」的問題，也難以真正發揮AI的商業價值。因此，2026年勝出的關鍵在於能否透過「深度的產業場景諮詢」，將龐雜廢料轉化為實質獲利。

宏庭科技目前已在各產業創造顯著實質價值：在零售業，協助台灣量販龍頭精煉生鮮數據，使報廢額驟降；在金融業，則在嚴苛合規的前提下，助力指標銀行提升辦卡率。這類「AI轉型就緒」的解決方案能協助企業在資源配置的賽局中，採取「先輕量、後深耕」策略，透過快速複製的「AI解決方案組合」贏得市場聲量後，再針對大型集團進行深度的AI應用轉型。

林音指出，AI在業務端的落地應用是驅動數位轉型的關鍵。宏庭科技已將AI深度導入政府標案審查，將繁瑣的風險提醒縮短至瞬時產出，並透過即時毛利預警，將傳統業務會議轉型為前瞻性的商機開拓對話。為了支撐這些高效能應用，林音進一步分享宏庭科技消除經營風險的三大核心結構：首先，建構整合數據平台的「數位神經系統」以實現實時決策；其次，利用AI推動「知識資產化」，大幅縮短人才培育週期並解放重複勞動力。最後，透過標準化交付機制達成架構設計與數據工程的高度自動化，顯著提升專案交付的穩定性與韌性。

最後，林音強調：儘管AI技術模型將隨著高度普及而成為基礎設施，但企業對「產業垂直領域的深度理解」才是隨時間增值的核心資產。以此洞察為出發點，宏庭科技憑藉大數據治理的煉金術，成功從傳統的轉售模式，進化為結合「產品銷售、持續性AI維運、專業顧問服務」的三位一體策略佈局。在智慧代理人時代，宏庭不僅致力於排除轉型盲區，更以「數據煉金師」為核心定位，引領大中華區企業跨越實驗探索階段，邁向真實的獲利場景，共創商務競爭力的新巔峰。