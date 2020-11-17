網卡內建VCF　重塑混合雲架構

看好5G、人工智慧將成為企業實踐數位化應用的推動力，VMware於今年VMworld 2020年度大會中發布Project Monterey預覽計畫，將在智慧網路卡（SmartNIC）上整合NVIDIA BlueField-2 DPU（資料處理器）與VMware Cloud Foundation，基於Arm處理器可程式化能力，可如同裸機（Bare Metal）環境部署VMware相關技術。

「VMware與NVIDIA宣布合作，可說是重大里程碑。VMware協助NVIDIA把人工智慧帶入企業資料中心，打造超級電腦等級的運算環境。」VMware台灣總經理陳學智強調。人工智慧需要大量平行運算，促使擅長高速分散式平行運算的GPU，從影像繪算配備搖身一變成為人工智慧重要的核心元件，在5G與邊緣運算的加持下，不論是智慧工廠、自駕車、遠端醫療等創新應用，都賴以獲得精準的影像辨識與即時的回饋控制。

過去資料中心普遍採通用型CPU處理各式應用，即便是發展人工智慧應用，實際上採用GPU處理的比例也不多見，所有進出網路卡的資料流量無論容器VM、軟體定義網路、儲存虛擬化、安全防護檢測，更是幾乎全靠CPU運算，如今藉由DPU來分擔網路、儲存、安全處理工作，甚至加入GPU以進行人工智慧分析，可為資料中心內昂貴的CPU運算資源帶來有效的卸載與加速，也更能發揮新式IT架構的威力。

VMware台灣副總經理暨技術長吳子強指出，未來企業數位化應用發展皆以資料為核心所驅動，隨著資料量日趨龐大，必須得不斷地增添實體伺服器來支應高速運算，恐面臨資料中心空間有限、電力供應等問題，更何況龐大的伺服器叢集未必能解決，有潛在平行運算的障礙，不斷地增加伺服器數量，不見得可以解決眼前的問題。

VMware在今年VMworld 2020年度大會中發布Project Monterey預覽計畫，將在智慧網路卡（SmartNIC）整合NVIDIA BlueField-2 DPU（資料處理器）與VMware Cloud Foundation。

「當下主要的瓶頸即在於資料搬移，SmartNIC上有Arm處理器，具備可程式化能力，本來部署在伺服器環境的VMware Cloud Foundation（vSphere、vSAN、NSX）嵌入到SmartNIC上的DPU，協助搬移資料、分擔CPU運算工作。」

此外，開發方面亦可運用vSphere 7核心已內建的Kubernetes，同時啟用虛擬主機與容器環境，讓DevOps團隊建立統一溝通語言，執行底層的資源調度與管理、部署上線與監看運行狀態，基於相同平台實作雲端原生應用。

至於國內相當關注5G及其企業專網，陳學智認為，以美國衛星廣播服務提供商Dish Network落地經驗來看，採用的是Open RAN開放式技術，所有的基地台皆為軟體定義，並非由傳統的電信設備商所打造，而是雲端運算平台，主要著眼於未來用戶勢必有大量資料須即時處裡，這正是雲端平台所擅長之處。一旦採用開放技術，基地台就不是少數幾家電信設備商所獨有，雲端運算平台必要的伺服器、網卡、儲存等相關設備，可讓國內硬體製造商皆有機會參與新世代電信架構的建置，藉此突破過去電信市場被少數技術供應商寡佔的狀態。