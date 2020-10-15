軟體定義資安鐵三角　搭建整合式雲端安全

擅長次世代防火牆（NGFW）的Fortinet，其SD-WAN技術作法是直接內建在FortiGate韌體中，提供廣域網路路徑選用、緩解調控，以及輔助維運的集中式控管操作介面，幫助企業建置安全的分支機構。

搭配FortiSwitch、FortiAP組成資安鐵三角，建立有線與無線整合的安全分支機構（Secure SD-Branch）聯防體系。日前再宣布收購OPAQ Networks取得SASE（Secure Access Service Edge）雲端安全服務當中的零信任網路存取（ZTNA）專利技術，成為市場上少數可完整實踐SASE框架的服務供應商之一。

Fortinet技術顧問楊光明指出，SD-WAN可說是SASE框架中核心的技術之一。國際市調機構之所以提出SASE趨勢，正是因為市場上SD-WAN相關安全技術已備齊，能用於提高雲端服務的可用性與安全性。SD-WAN建立了底層關鍵的網路連接，借助安全的SD-WAN技術，提供諸如最佳路徑選擇、應用存取控管等機制，對於終端用戶來說，只要發起存取雲端服務需求，即可自動被安全地導向最接近的資料中心。

NGFW內建提供SD-WAN技術

Fortinet資安產品線相當廣泛，正可涵蓋SASE範疇，特別是次世代防火牆FortiGate已經內建SD-WAN，不需要額外授權，楊光明強調，「這也是為什麼FortiGate可獲得本土企業認同的因素之一。」

對企業而言，FortiGate堪稱進可攻退可守的投資，例如在其他區域增設營運據點時，為了資安風險控管，多數會導入部署次世代防火牆，此時由於該設備已經內建SD-WAN，企業用戶只要擬定策略並且開始執行，啟用功能即可設定配置，無須再添購。

現代企業常見同時具備MPLS專線、Internet、LTE傳輸線路，自從SaaS應用模式興起之後，不論任何地點存取通常會直接本地卸載（Local Breakout），這類型企業看重的是員工生產力，對SD-WAN的需求較高。至於那些尚未採用Microsoft 365、Salesforce等雲服務的公司，抑或是如同金融業，關鍵應用系統仍在自家資料中心，對於連線存取架構改變的急迫性則較低。

只是隨著各產業積極發展數位化應用場景，雲端服務採用的數量勢必逐漸增多，若仍維持既有的廣域網路架構，極可能因為傳輸過程得經過多處節點，導致延遲過長、回應速度過慢的狀況。

整合式平台取代異質技術獨立建置

為了讓員工隨時隨地存取SaaS執行工作任務以提高生產力，企業網路提供直接本地卸載，卻導致IT管理者無法介入掌控，恐引發資安破口。因此，SD-WAN架構從初期推廣的新創公司，發展至今已有多種IT技術領域例如網通、資安、虛擬化等供應商切入，皆無法避免必須在SD-WAN架構中增設安全控管機制。

楊光明說明，Fortinet設計理念在於提供整合式平台，也就是在次世代防火牆的架構中納入SD-WAN功能，並非採以實體模組或啟用虛擬主機方式提供，而是直接研發在韌體中整合運行。

「既有的次世代防火牆本就要接取Internet，這可說是Fortinet的優勢，讓SD-WAN架構同樣具備攻擊防禦、入侵偵測等資安機制。如此一來即可取代分支機構本來就須具備的防火牆、路由器、交換器甚至廣域網路加速設備，改以整合式平台來提供，既簡化了複雜的建置程序，上線後亦可便於維運。」 除了整合式架構以外，也有業者採用虛擬化技術建置，例如近幾年受到關注的NFV（Network Function Virtualization）。不過，楊光明引述Gartner在2019年提出的WAN Edge研究報告中指出不建議企業採用NFV架構，主因在於恐衍生出管理的複雜度。畢竟NFV是來自多個技術領域所整合運行，只要其中一個虛擬化功能版本更新，其他組成元件或許就必須隨之調整，才可順暢運行；同時，在問題排除方面也較難釐清根源。

依據存取風險等級套用隔離政策

Secure SD-WAN是SASE框架中定義的核心功能，其他還包括防火牆即服務、網頁應用閘道、雲端存取代理、零信任網路存取；建議採用的功能項目則是網路沙箱、瀏覽器隔離、WAF/API防護、設備控管技術等。對於企業而言，SASE可說是邁向多雲服務的新思維與新形態安全架構，把發展已相當成熟且多樣的網路安全功能雲端化，結合廣域網路傳輸技術，正可滿足企業或組織動態安全存取多雲服務的需求。

從SASE的角度來看，WAN Edge須具備SD-WAN能力，Fortinet近年來持續推廣運用FortiGate、FortiSwitch、FortiAP組成資安鐵三角，本就已經可運用軟體定義方式為分支機構建構完整防護。SD-WAN較著重於對外接取網際網路的傳輸，至於內部網路，仍舊得運用防火牆進行隔離，整合控管有線交換器與無線基地台。

楊光明觀察，實際上企業端本就在思考新設立分公司時IT架構須具備的能力，尤其是金融業，主管機關要求內網必須實作隔離，若採用既有的解決方案實作，必須在路由器與交換器設備上增添設定ACL，嚴格限制存取的位址。問題是ACL配置相當複雜且繁瑣，近年來企業好不容易才把原本部署在閘道端的防火牆也引進到內網，藉此建立隔離的網路環境，以避免遭受病毒感染時瞬間大規模橫向擴散的狀況發生。

SASE提出的隔離機制更細緻，可依據人員、設備、存取的資源來定義隔離方式，例如員工存取Microsoft 365時，可運用VPN來進行傳輸防護；存取CRM服務時，網路傳輸的可靠度與安全性等級須更高，SD-WAN亦可強制套用政策配置。

Fortinet技術顧問楊光明建議，雲端應用模式已是大勢所趨，策略性的逐步發展才可逐漸過渡到未來的數位化架構，因應而生的新技術無論企業當下採用與否，仍應掌握發展脈動，以免日後不慎選用舊技術而無法擴展。

前述的隔離機制即是SASE框架中「零信任網路存取」的一環。此外，近來相當熱門的SSL-VPN，之所以重新受到關注，主要即是因應後疫情時代的新常態工作模式，多數企業過去採用SSL-VPN的數量並不多，帶來的資安疑慮較少，如今遠距辦公逐漸變得普遍之後，遠端VPN連線辦公已成為常態，資安邊界幾乎徹底被打破，首先會被提出來討論的是帳密強化機制。

「當每位員工皆配置VPN的連線帳密時，必須增添雙因子驗證機制才有能力降低帳密外洩的資安風險。這對於金融業來說已經不陌生，但是多數企業過去對於VPN連線的把關較不嚴謹，如今身份驗證機制則成為必要的控管措施。FortiGate本就內建提供雙因子驗證，不需額外授權費用，開啟即可運行。」