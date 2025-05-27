硬碟與AI上演雙向賦能　支援需求也受惠創新

AI 演算法產出的每個決策、預測和洞察，都取決資料的可用性和品質，只有當資料能被有效且高效地儲存，AI才能充分發揮潛力。換言之，資料撐起了 AI 的一片天，而儲存技術則是資料的後盾。

隨著AI技術快速發展，「信任」已成AI應用擴展的關鍵，如何提升社會對人工智慧（AI）的信任？資料在其中扮演著重要的角色。原因即在於AI演算法產出的每個決策、預測和洞察，都取決資料的可用性和品質，只有當資料能被有效且高效地儲存，AI才能充分發揮潛力。換言之，資料撐起了AI的一片天，而儲存技術則是資料的後盾。

在了解AI如何促進儲存方案創新前，須要先檢視AI與資料的關係。AI資料存在於資料生成與使用的循環中——輸入更多高品質、多樣化的資料，就能產出更聰明的模型和更好的結果。AI作為資料創造力的倍增器，驅動了大容量儲存解決方案需求提升。然而，兩者仍有落差。2024至2028年間，資料量將以25%的速度成長；而儲存裝置數量的年複合成長率僅17%。

兩者的差異對企業的營運影響深遠：企業需制定長期的儲存容量計畫，以確保基礎架構能穩固未來商機。磁錄密度創新除了能滿足大規模AI資料儲存的需求，同時也減少空間擴增和資源排擠的問題。例如，每單碟片逾3TB的超高容量能有效提升能源使用效率同時降低碳排放量。

舉例而言，Seagate與NVIDIA合作開發下一代Mozaic硬碟，解決了傳統CPU模擬和繁瑣工作流程所導致的硬碟設計瓶頸，雙方的合作聚焦於模擬工作流的各個面向，包括建模、解決方案演算法、後處理和視覺化任務等，以滿足AI儲存需求，並優化工作流程、提升效率、效能和擴展性。透過前期建模和設計優化，得以處理更複雜的模型、減少原型設計和實體測試、降低設計過程的能耗，並開發出更節能的儲存解決方案。

此外，Seagate也利用GPU加速運算增強模擬效能，成功地把在硬碟設計過程中的運算流體動力學（CFD）模擬速度提升至原來的50倍。根據研究結果顯示，此GPU解決方案將使硬體成本降低最多7倍、能源消耗將減少最多4倍。透過與 NVIDIA的合作，不但有效縮短設計週期與產品上市時間，也進一步推動永續發展目標的實現。

硬碟產業歷來引領創新，過去數十年間，它一直走在創新的最前端，隨著資料儲存的邊界不斷被拓展，科技產業正準備採用速度更快、容量更大且更節能的下一代儲存解決方案，以滿足AI時代對資料儲存不斷增長的需求。而在各項新技術的進步之下，業界領導者不僅致力於應對現今的資料儲存需求，同時也在開拓塑造產業未來的道路。

＜本文作者：John Morris現為Seagate Technology資深副總裁兼技術長＞