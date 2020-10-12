SD-WAN方興未艾　SASE助攻雲端防護

隨著雲端服務越來越受企業歡迎，驅動廣域網路傳輸模式隨之改變，近年來在市場上竄紅的軟體定義廣域網路（SD-WAN）尤其受到具有多據點特性的金融業、兩岸三地製造業青睞，促使具備廣域網路傳輸技術的網路設備、防火牆、應用加速等廠商紛紛提出SD-WAN解決方案，並且從初期著眼降低頻寬支出，迅速發展到可提供安全存取服務前端（Secure Access Service Edge，SASE）框架，更貼近數位化應用發展中的混合雲架構資安控管需求。

SASE是Gartner去年（2019）提出的框架，主要根據當前數位化應用需求，建議企業發展方向必須具備身份辨識（Identity-Driven）、雲端原生（Cloud Native）、全球分散式部署（Globally Distributed）、支援所有接取端（Support All Edges）等方面的能力，SD-WAN則為整體網路架構的關鍵要素。

廣域網路轉型SD-WAN已是大勢所趨

SD-WAN核心精神在於運用軟體定義方式進行配置與控管，可支援多種廣域網路接取類型，包含MPLS、Internet、4G LTE或5G傳輸能力，以演算分析進行動態路徑切換方式提高關鍵應用傳輸品質，並且SD-WAN方案亦設計提供簡易操作配置與監看的介面，降低維運的複雜度。

思科台灣技術長馮志良觀察，近十年來資料中心持續發展軟體定義的成果，讓企業對於網路架構的革新奠定信心，欲藉此突破過去難以解決的困境，尤其SD-WAN初期被提出時定位相當明確，主要目的是為了降低電路開支，對於企業而言吸引力相當大，但須有完整措施確保穩定、安全的傳輸，才得以讓企業願意真正落實。

根據市場調研機構Dell’Oro Group於今年（2020）第一季發布的數據顯示，2019年SD-WAN市場增長了64%，在IT領域可說相當突出。Citrix大中華區技術總監何浩祥指出，若從國際市場來看，SD-WAN確實顯著成長，主要是幅員遼闊的地區，單一客戶部署數量可能多達上千台設備。反觀本土企業，除非是擁有遍佈全台的營業據點，才較可能有SD-WAN應用需求。

Fortinet技術顧問楊光明亦認為，SD-WAN在國際市場增長的力道確實強勁，儘管本土企業已有相當多在積極地評選、概念性驗證，只是不見得立即會導入部署，畢竟多據點的企業，既有的路由政策規則複雜度已成為包袱。多數IT人員很清楚，過去設計規畫的網路架構看似運行順暢，實際上維運並不容易，可能只是簡單地調整設定參數，都得嚴陣以待觀察好幾天。正因為如此的制約，導致新技術無法被立即引進，既有企業IT現代化轉型只能逐階段推進。

外部據點本地卸載接取網路服務

至於新設立的外部據點，網路傳輸必須先整合到既有的路由架構，透過VPN接取網路，底層無需變動，用以實作SD-WAN是比較可行的方式。楊光明說明，VPN方案既有的分割通道（Split Tunnel）機制，連線目的位址是自家網段時才以加密傳輸，存取外部網站服務則直接以Internet傳輸，此機制又被稱之為本地卸載（Local Breakout）。

現代企業大多有兩條以上的線路，常見到租用MPLS專線確保關鍵應用系統存取品質的做法，備援線路可能同樣採用MPLS，或是Internet、LTE。隨著SaaS服務應用數量增加，通常SaaS存取行為會直接以Internet傳輸，除了金融產業以外，多數企業皆已開放本地卸載，才得以提升效率。 金融業對於安全性要求相當高，現階段外部據點連線仍舊得彙整到總部再接取網際網路，由於關鍵應用系統仍舊維持在自家資料中心，連線存取架構自然也無需改變。但隨著雲端服務採用數量增多，若仍維持既有的網路架構，勢必將遇到傳輸過程得經過相當多節點，導致延遲、回應速度過慢的狀況，屆時則可引進SD-WAN架構來解決難題。

SASE框架確保混合雲應用安全

數位化應用模式除了驅動網路傳輸架構走向軟體定義，風險控管的焦點也轉移到用戶端或連網設備，才能保障遠端存取自建部署的資源，以及雲端服務的安全性。對此，Garter提出的建議是搭建SASE框架，核心組成元素包含SD-WAN，以及雲端平台提供安全網頁閘道（SWG）、雲端存取安全中介（CASB）、DNS防護、零信任網路存取（Zero Trust Network Access，ZTNA）、遠端瀏覽器隔離（Remote Browser Isolation，RBI）等。

思科台灣技術解決方案專家林瑝錦指出，思科早在十多年前就已經在發展相關技術，只是當時是把單純的資安功能部署在雲端平台來提供。如今則是改以軟體來定義，不同技術領域的廠商皆可有所發揮，以思科為例，擅長之處在於集中式控管，配置政策調動路由傳送位址。此外，前端的Secure Web Gateway、SD-WAN設備，可協助讓存取行為透過加密通道遞送到Cisco Umbrella雲服務檢查網域名稱解析、SWG、雲端版防火牆、CASB，此外，思科最新發布的SecureX已納入Talos威脅情資，藉由SecureX可建立一目了然的戰情中心並提供XDR回應機制。

Garter提出SASE雲端安全框架，核心組成元素包含SD-WAN，以及雲端平台提供安全網頁閘道（SWG）、雲端存取安全中介（CASB）、DNS防護、零信任網路存取（ZTNA）、遠端瀏覽器隔離（RBI）等資安技術。

隨著企業逐漸接受SaaS應用模式，特別是今年受到COVID-19疫情影響，何浩祥觀察到視訊會議、虛擬桌面等雲端服務已廣泛地應用在各產業，為了進一步滿足用戶體驗，企業對於頻寬遞送的可靠度與即時性，較以往的要求更加嚴格，過去MPLS專線用來存取ERP系統，一分鐘的斷線時間或許還能忍受，如今用來存取Microsoft 365、Teams等協同工作服務，可能三秒沒反應就會讓使用者抱怨。

用戶體驗要求愈來愈高之後，促使企業IT得評估更多網路遞送方法以更貼近需求。另一方面，受到高度關注的安全性與合規性，在混合雲應用模式下已經無法建立一致性管理原則，以前在自家專線，運用簡單的監控軟體即可，改採用雲端服務之後IT變得難以掌握，抑或是分公司的員工直接接取SaaS，不需要再繞回到總公司，必須想辦法控管這類常見的應用場景，何浩祥指出，Citrix SD-WAN便可整合Zscaler來實踐SASE防護機制。

近期透過收購OPAQ Networks取得SASE相關技術的Fortinet，亦是看重雲端服務已成為常態性遠距辦公不可或缺的應用，藉由強化零信任網路存取雲端方案，協助企業在分散式網路環境中建立有效的保護措施。