雲端防護機制越多越亂　四階段穩步升安全成熟度

轉型到雲端原生應用程式保護平台（CNAPP）並非一蹴可幾，但越來越多組織正將CNAPP視為強化雲端安全的關鍵策略，並積極採取行動。本文將闡述企業加速轉型的原因，並提供一份易懂的指引，協助企業快速評估自身CNAPP成熟度所處的階段。

轉型到雲端原生應用程式保護平台（Cloud-Native Application Protection Platform，簡稱CNAPP）並非一蹴可幾，但越來越多組織正將CNAPP視為強化雲端安全的關鍵策略，並積極採取行動。

多年來，許多團隊用各種單一解決方案勉強拼湊出一套雲端安全架構，他們早已受夠了支離破碎的儀表板、永不停歇的警示，以及那種「好像有什麼風險藏在看不見的角落」的不安感。

根據Gartner指出，「許多財星500（Fortune 500）大企業正逐漸放棄孤立、以多工具堆疊而成的安全架構，轉向雲端原生應用程式保護平台」。而KuppingerCole在2025年6月也提到，隨著企業愈來愈多使用生成式AI與機器學習，將進一步加速CNAPP的採用，AI資安態勢管理也愈加成為關鍵要素。

CNAPP將雲端監控、報告、威脅偵測整合於單一平台中，使風險更為可視化，並能更快回應各類威脅與入侵事件。雖然整合帶來明顯優勢，但遷移到CNAPP並非「一鍵切換」的簡單作業，企業須依自身起點進行規劃與準備。

為什麼CNAPP很重要

如今，大多數企業正建構混合與多雲環境，將自有機房與公有雲、私有雲服務融合。

然而，如此多元與分散的環境既複雜又難以防護。資安團隊的一大痛點是：缺乏對整個環境「完整且整合」的可視性。CNAPP能將「所有雲端環境」的視窗統一於單一平台，讓資安團隊更容易評估、安排優先順序、降低雲端風險，並利用「自動化」機制在規模與速度上取得優勢。

除全面可視性外，功能完整的CNAPP能為雲端資產提供端對端的防護，不僅能自動化、還能協調並統籌各項資安流程。平台化的整合能簡化資安政策與法規遵循管理，並提升雲端安全的可擴展性。理想情況下，CNAPP也應可與現有基礎架構整合，以避免資源重複並協助控制成本。

但現階段，能真正達到完整CNAPP成熟度的企業屬少數，多數企業仍在邁向成熟的道路上前進。

評估你的CNAPP成熟度

若要評估自身的CNAPP成熟度，可透過四個階段加以檢驗。

CNAPP成熟度的四大階段。

第一階段：工具孤島（Silos）

儘管近年來CNAPP迅速受到重視，許多企業仍處於這個階段：依賴多個單一工具來因應不同雲端環境的資安需求。

然而，缺乏對整體風險與其變化的全貌認知，最終將變得難以為繼。尤其雲端環境越來越複雜，若缺乏整合，資安團隊最終可能不堪負荷，或是企業的資安態勢將可能惡化成難以接受的程度。

第二階段：部分整合（Partial Integration）

企業想要擺脫工具孤島，通常會先透過客製化的方式，將現有的資安方案進行部分整合。這個過程可能相當耗時，也可能需要額外成本，取決於內部資源是否足夠或是否需要外部協助。即便任何程度的整合能帶來助益，但此階段仍會存在可視性落差，對於風險的全貌仍無法完全掌握。

第三階段：統一儀表板（Unified Dashboards）

下一步是將這些「部分合作」的工具所蒐集到的資訊整併於單一視窗中。這能大幅加速分析，並讓資安團隊手動排序弱點與威脅，但這樣的模式仍為資安團隊帶來不少工作量，回應風險的速度也比不上自動化所能達到的效率。

第四階段：CNAPP

CNAPP將整合與視覺統一的優勢全面提升到更高層級。因為它是以「平台」方式打造，能提供真正全面且完全整合的雲端環境視窗，並內建所有必要的資安工具與功能。這幾乎消除了工具分散問題，並透過智慧化與自動化協助資安團隊更快、更精準地進行優先排序，並在威脅發生前採取主動防禦。

除此之外，CNAPP能讓資安、DevOps與雲端團隊共享同一個風險視窗，打破組織壁壘與資訊孤島問題，進而提升協作效率、加快決策速度，並確保各方的回應更為一致。

採用合適CNAPP方案

2024年CNAPP市場規模已超過34億美元，並預期將持續成長。透過Gartner、IDC和Forrester認可的CNAPP方案，Trend Vision One Cloud Security可協助企業主動防禦雲端威脅，運用AI驅動的威脅預測與即時回應能力，實現CNAPP的完整價值，協助資安團隊領先面對不斷演變的風險。

＜本文作者：Trend Micro Research 趨勢科技威脅研究中心 本文出自趨勢科技資安部落格，是由趨勢科技資安威脅研究員、研發人員及資安專家全年無休協力合作，發掘消費者及商業經營所面臨層出不窮的資安威脅，進行研究分析、分享觀點並提出建議。＞