整合OT/IT安全　捍衛智慧產線

隨著工業4.0科技浪潮，全球製造業皆開始以智慧化生產為發展方向，使得過去多為封閉網路的OT環境，也遭受到原本盛行在IT領域的網路攻擊威脅。

洛克威爾自動化（Rockwell Automation）資安顧問李承恩觀察，從2010年開始，全球開始陸續發生針對OT設備的攻擊活動，例如常見的工控設備可程式化邏輯控制器（PLC）、資料蒐集與監控系統（SCADA）等，隨著工廠的OT與IT逐漸整合運行，2017年呈現數百倍增長，其中最知名的莫過於WannaCry勒索軟體，對於台灣本土廠商帶來相當大的損害。

以國際市場上較知名的OT環境攻擊事件來看，最早起源於2010年攻擊伊朗核電廠的Stuxnet病毒，這是目前所知，在OT環境中第一個針對工業控制系統設計的惡意軟體，橫向擴散滲透到PLC竄改程式碼，導致伊朗核電廠設備損毀。此後便開始陸續出現攻擊PLC的變種蠕蟲病毒，進而發展到WannaCry勒索軟體。

事實上，工業控制系統遭受威脅滲透的途徑，主要利用IT網路，針對OT環境的設備與系統發動攻擊。企業對於IT領域的防禦規畫較為完整，但對於OT的安全防護策略卻相當缺乏，原因是以往OT網路多半為封閉型，各種功能性設備都有專屬的通訊協議，不需要跟外界進行資料交換。如今開始邁向智慧製造，各地工廠的OT環境都進行網路整合，TCP/IP協議已成為製造場域一致的標準，卻導致原本OT網路漏洞百出。

欲制定防範攻擊威脅的政策，必須要先了解IT與OT防禦對策的區別。李承恩說明，攻擊者滲透進入IT環境大多是為了竊取機密，最直接的防禦對策是中斷網路即可阻斷存取，但這在OT環境卻不適用，畢竟工控系統除了管理產能，還有工安問題，牽涉到的是人身安全，若貿然地切斷網路，可能會影響鍋爐冷卻系統造成爆炸，因此無法直接套用IT領域既有的網路縱深防禦策略。

「洛克威爾自動化提出的工業網路安全架構，主要是基於IEC（國際電工委員會）、NIST（美國國家標準暨技術研究院）提出的標準進行規畫，戰略上會由資安工程師到客戶端訪談，了解製程工作流程與既有網路架構，再擬定專屬方案。首要任務是資產識別與制定白名單，從封包的解析中取得協議相關資料，並且加入白名單，若非已授權的傳輸通訊，其他全數執行攔阻。」李承恩說。

洛克威爾自動化客戶工程服務部工程師黃彥凱進一步說明，藉由資料蒐集與監控系統部署Rockwell的安全軟體，可執行持續性監控，透過解析網路封包取得資料，學習與建立正常溝通模式基準值，出現偏離狀況時立即通報維運人員檢查。此外，針對設備資產的防護，亦可定期進行設定配置檔案的備份與比對，避免未經授權的修改。

洛克威爾自動化資安顧問李承恩（左）與洛克威爾自動化客戶工程服務部工程師黃彥凱（右）建議，工廠場域的防護架構，可在特定位置部署交換器、防火牆設備，並搭載防毒工具，最後依據資安風險控管的規範實施，例如IT環境遵循的是ISO 27001標準，OT環境則是遵循IEC 62443標準。

至於後續事件的處理與回應，Rockwell亦可協同OT人員進行應變回復計畫的制定，例如觸發告警的同時，由自動控制切換為手動，以確認事件威脅程度。萬一不幸遭受感染，則可藉由Rockwell服務平台提供的備份機制執行回復。