地端雲端安全風險各異　善用防護工具免營運損失

對於現代企業而言，端點安全防護已是資安防禦體系中必備的部署項目之一。隨著攻擊活動的目的趨向追逐更大獲利，近幾年盛行的勒索模式手法持續變換滲透策略，除非資安防禦工事得以因時制宜，否則難以有效地控制營運風險。

從國際間持續爆發的資料外洩新聞，以及市場上主流技術供應商發布的2020年度資安趨勢報告來看，在辦公室環境的威脅型態中，勒索病毒幾乎為各家資安廠商一致認同，最具危險性的外部攻擊。趨勢科技台灣區暨香港區總經理洪偉淦觀察，儘管勒索軟體與APT攻擊的因應之道已經探討多年，從2019年實際爆發資安事故的調查報告可發現，愈來愈多受害案例是基於兩種手法混合，複雜度較以往認知更高，各個產業在發展數位化之際，仍必須審慎看待以降低營運風險。

成功獲利助長勒索軟體手法多變

論及資安事件，過去勒索軟體（Ransomware）與APT攻擊涇渭分明，分屬兩種不同議題，如今則常被混合運用，勒索軟體已經演進成常態性工具，在APT攻擊活動中也會被採用。洪偉淦進一步說明，勒索軟體仍舊是攻擊者主要的獲利模式，只是攻擊手法已不再是前幾年常見的無差別式，而是趨向針對性，先行滲透入侵到企業內部，潛伏一段時間後才會發作，只是最後落地的是勒索病毒。

Sophos香港資深技術總監韋頌修說明，以勒索為目的發動的APT攻擊，在滲透入侵成功後會先行潛伏，進而尋找關鍵檔案，例如橫向移動感染伺服器環境後，掌握備份排程的設定，之後執行惡意加密本機與備份檔，讓企業在無法以備份回復的狀況下，支付攻擊者贖金換取解鎖金鑰。近期Sophos揭露的Snatch新型態勒索軟體，即是此類手法的典型範例，不僅有能力以Windows服務的形式安裝於作業系統核心，並且觸發重新開機後自動進入安全模式，呼叫vss.addmin.exe元件刪除所有磁碟區陰影複製服務（Volume Shadow Copy）檔案，讓受害者在惡意加密後沒有機會復原。

事實上，SophosLabs追蹤發現，曾經橫掃台灣企業而聲名大噪的WannaCry勒索軟體，至今依然相當猖獗。WannaCry自2017年襲擊全球各地之後，SophosLabs研究人員在2019年8月份，透過遠距偵測到430萬起WannaCry攻擊行為，涉及6,963支變種程式，而當中5,555款（大約八成）為新發現的檔案。至於散布惡意程式的管道，多數是運用IT管理者日常維運的合法操作，例如遠端遞送執行檔案的PsExec工具，群組原則物件（GPO）、Windows管理規範（WMI）等來進行大規模散播。

勒索病毒之所以持續猖獗，洪偉淦認為，主要因素在於可直接影響生產力，業主願意支付贖金的機會較高；另一方面，攻擊者鎖定目標發動，也可能意在竊取機敏資料，畢竟基於同樣的攻擊成本，不僅可竊取高經濟價值的資料，同時還可發動加密進行勒索，獲取更高額的利益。既然有利可圖，入侵勒索行為不僅難以被消滅，而且還會更加蓬勃發展，不惜採用攻擊成本較高的APT來發動。

端點安全納入EDR資安人員獵捕回應

就企業端應用來看，洪偉淦觀察，不論資訊科技如何扭轉人們的生活與工作，端點安全防護、端點偵測與回應（EDR）、惡意行為偵測，仍舊是資安防護的核心要項。「或許外界看來，近幾年資安防護意識抬頭，推廣多年的解決方案理應擁有一定程度的普及度，實際上，本土企業導入網路、端點的偵測與回應方案，大約僅不到10%。」

洪偉淦說明，除了預算考量以外，更棘手的是實際導入建置後卻不會操作，無法展現投資價值。偵測與回應工具的設計初衷並非如同傳統防毒軟體，部署完成後系統就會主動攔截惡意程式，畢竟最初研發網路、端點偵測與回應工具，是為了輔助專業資安人員執行事件調查與分析，問題是內部有設立專職資安人力的企業少之又少，除非是金字塔頂端的用戶，具備完整的資安團隊與工具，才可真正發揮功效。

現階段經常爆發資安事件的產業，當屬製造業，由於過去欠缺資安意識，防護能力也較其他產業更為薄弱，攻擊者只要利用釣魚郵件滲透入侵，再發動勒索病毒感染機台系統，若企業的生產停頓損失遠高於贖金，自然會選擇支付了事，以免造成更大的營業損失。「此即為多數本土製造業現況，若非協助進行事後處置，連資安業者也無從得知。」洪偉淦說。

CSPM持續監控雲端安全狀態

另一項值得留意的威脅指標，則是雲端安全問題。根據Gartner預測，全球公共雲服務市場規模將持續增長，從2019年的2,278億美元，到2020年的2,664億美元，成長約為17％。儘管本土企業採用的腳步較慢，正在發展中的數位化應用服務，亦將無法迴避雲端趨勢。

趨勢科技資深技術顧問簡勝財指出，現階段雲端服務的主要問題並非外部威脅入侵，而是錯誤的設定配置導致資料曝光或外流事件，例如未適當設定存取與權限的管控、被忽略的異常登入活動、不經意被公開在網路上的資訊。隨著雲端服務採用比例增長，DevOps開發模式也會逐漸成為主流，潛在的風險亦不可忽視。DevOps精神在於快速開發與版本變更，根據使用者的回饋持續優化，提升用戶體驗。只是要做到快速開發與版本變更，勢必得壓縮到測試時間，增加應用服務資安風險。此外，雲端原生的容器環境、無伺服器（Serverless），抑或是資源調度工具，主要為開源陣營發展的技術，萬一本身就已存在弱點，勢必會被攻擊者利用來執行滲透。例如2019年容器執行元件runC編號CVE-2019-5736的漏洞，一旦未修補遭惡意人士利用，可在容器主機上執行任意命令。

韋頌修認為，IT管理者對於雲端平台的操作介面不夠熟悉，往往是導致參數設定錯誤、機敏資料曝光的主因。隨著企業採用雲端服務的數量逐年增長，為了有效地掌控潛在風險，可視化能力已逐漸成為必要的措施之一。他以客戶實際發生的案例說明，現代開發者的程式碼版本控管系統大多部署在雲端平台，不幸的是該客戶內部開發人員工作用的筆電在家中遭惡意程式感染，攻擊者藉此取得帳密並在雲端平台上啟用多個虛擬主機運行挖礦，客戶直到收到帳單時才發現。

諸如前述的風險勢必得借助工具之力協助進行管控，對此Gartner定義了雲端安全狀態管理（Cloud Security Posture Management，CSPM）市場分類，以持續不斷地為提升雲端安全進行調整與改善，降低攻擊成功的機會。趨勢科技的Cloud One防護平台，以及Sophos最新發布的Cloud Optix，皆屬於此市場範疇，讓IT管理者掌握雲端環境的資源、存取行為等資訊，以識別既定的安全政策與實際安全狀況之間的差距，及時防堵暴露在外的弱點。