自動化左移測試　提升開發品質

因應數位化應用服務成為現代企業發展目標，DevOps團隊被賦予持續整合與持續部署（CI/CD）的任務，往往難有時間細察安全性問題，如今隨著攻擊手法變化，再加上開源套件已成為DevOps團隊慣於採用的技術，潛在的漏洞更無從被發現，通常是已經被攻擊者滲透並且引發資安事件之後，才開始重視安全性議題。

面對此現況，在應用程式白箱（SAST）與黑箱（DAST）測試領域發展長達17年的Micro Focus Fortify，正可提供DevOps團隊以自動化方式降低風險。近年來Fortify不僅持續增加開發語言與框架的覆蓋程度、降低源碼掃描與滲透測試的誤判率，伴隨著開發環境演進到雲端原生，旗下的SCA（Static Code Analyzer）靜態程式碼檢測分析與WebInspect動態應用程式安全檢測技術，亦可部署於雲端原生主流的容器環境，Micro Focus企業資訊安全資深技術顧問李柏厚更指出，接下來將以ScanCentral單一平台來提供，並且協同開源陣營的Sonatype漏洞資料庫整合運行。

他進一步提到，Fortify整體解決方案可選擇自建或雲端版本，達到自動化、敏捷性的目標。較以往不同的是，Fortify可攜手第三方技術共同執行，例如GitHub、Jenkins等現代DevOps團隊常用的工具，以及開源的Sonatype執行掃描，Fortify研究中心會運用SCA與Webinspect工具執行，Application Defender負責監看即時運行狀態，一旦發現應用程式漏洞或正在嘗試滲透的行為隨即通報管理者。

Micro Focus Fortify去年（2019）開始的發展方向是把過去Fortify On-demand累積的專家知識，轉換成可重複運用的資料集（Dataset），讓Audit Assistant以人工智慧輔助判別漏洞真偽，企業可藉由檢測產出的報告中提出更正回饋，持續地訓練資料集提升判別精準度。目前正積極推展的是部署在雲端原生平台，可隨需啟用或撤銷，只要透過API或觸發執行指令，更貼近DevOps團隊工作流程；亦可提供預先制定的測試樣本，讓開發人員直接套用執行，縮短程式碼掃描需耗費的時間。

針對容器應用程式安全掃描，Fortify漏洞引擎可餵入第三方的Clair等威脅情資輔助辨識，Plug-in到開發流程中常用的Maven、Gradle等建構程式碼工具中合併掃描，以便及時發現漏洞，並透過整合Jira、Bugzilla等追蹤修復管理。

Fortify研究中心會運用SCA與Webinspect工具執行，Application Defender負責監看即時運行狀態，一旦發現應用程式漏洞或正在嘗試滲透的行為隨即通報管理者。

他舉例，DevOps團隊運用Fortify進行白箱掃描的方式，可直接在Kubernetes產生新的容器，註冊到Jenkins持續整合工具，讓開發者提交程式碼，經過掃描後主動上傳到Fortify Software Security Center解析，任務完成後提交報告，並且Jenkins會通知Kubernetes撤銷容器釋放資源。

較特別的是Micro Focus與Secure Code Warrior合作，共同提供安全開發訓練，在掃描程式碼後指出問題點，並且說明原因與後續影響，讓開發團隊在實際專案中不斷精進技能與專業知識。

＜本文作者：IBM Security，位在台北南港的IBM 資安實驗室近年研發重點為打造智能資安中心（SOC）。從基礎防護如惡意郵件分析以及攔截、阻擋惡意DNS查詢（Quad9），到運用Watson進行智能事件分析，以及透過完整響應平台根除威脅，甚至打造情資分享平台讓企業能協同抵禦新型態攻擊。＞