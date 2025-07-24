善用平台串聯營運數據　永續數據館加速查證授信

範疇三的挑戰在於不只範圍更大、難以界定，資料收集與供應商管理也相對複雜與困難。例如原物料的盤查就不容易，因為供應商也有其上游，需要層層往前追溯，但由於往前追溯的方法不一定夠成熟，因此難度也很高。

綠色低碳轉型已成為企業的必選題，隨著國際大廠積極參與氣候行動倡議，並將減碳績效納入選商指標，供應鏈已無法置身事外。事實上，供應鏈減碳已不只涉及到能否承接訂單，在綠色金融的發展下，企業減碳的作為也將成為未來能否獲得更優惠的融資或貸款的重要加分項目。

儘管今年以來，在美國總統川普推動的「對等關稅」政策之下，許多企業都受到影響，但鼎新數智製造事業群副總裁黃寶容觀察，企業並沒有因此而在ESG永續進展上就此停滯，事實上，許多大型企業早已將其內化到日常工作流程之中。面對來自於國際法規的監管力道以及供應鏈、永續評鑑的要求，大型企業早已成立ESG專責團隊，並設有永續長，提前擬妥應對之道，不過反觀中小企業則是因供應鏈要求壓力才被推著走，而且相較於大型企業的ESG專責團隊，中小企業比較像是拼湊出來的ESG組織，因此在應對上就會相對薄弱一些，這時候就更需要仰賴能簡單操作的數位工具來提供協助與整合。

追溯方法不夠成熟 原物料盤點不易

過去幾年，企業專注於範疇一、範疇二，然而根據碳揭露計畫（Carbon Disclosure Project，CDP）調查，供應鏈的範疇三碳排放量平均約佔整體總排放量的75%以上，再加上國內外相關規範要求，企業也開始面臨範疇三的盤查壓力。

「源自於供應鏈的要求也是一項主要的驅動因素，我們就曾遇過某化妝品業者信誓旦旦地說，碳管理的需求離他們還很遠，結果第二天就打電話來想要瞭解，原因就是他們收到客戶要求。」她提到，不少企業在碰到壓力後才有執行的動力，但是在這種情況下，供應鏈給予的反應時間往往也很短，「這也是為何要一再鼓勵企業先行培訓或是思考對應策略的原因，就是為了要事先做好因應的準備。」

對於多數企業而言，範疇三的挑戰在於不只範圍更大、難以界定，資料收集與供應商管理也相對複雜與困難。例如原物料的盤查就不容易，因為供應商也有其上游，需要層層往前追溯，但由於往前追溯的方法不一定夠成熟，因此難度也很高。「另外，運送的過程以及人員的移動也是歸在範疇三中，材料運輸過程相對容易界定，但是在出貨之前的業務拜訪與人員出差，都算在公司範疇三的碳排放內，如何將其界定到這批材料中，也是較不容易估算的地方。」黃寶容說。

從集團角度看合規 海外設廠不擔心

為了協助企業更輕鬆地實現淨零路徑與合規，鼎新結合生態系夥伴，提供碳總管平台，串聯企業原有ERP、人力資源管理（HRM）、企業流程管理（BPM）等營運數據流，全面提升企業綠色營運力與競爭力。其包含組織碳盤查（範疇一、範疇二、範疇三）、產品碳足跡及CBAM功能模組，企業可彈性選購，快速正確產製所需報告。

她提到，碳總管平台有助於企業降低管理門檻，讓供應商能夠依權限共編範疇三係數與數據，如此，就可以統一收集管理資料。此外，平台也持續更新ISO 14064、ISO 14067、GHG Protocol、環境部、金管會、歐盟CBAM等重要標準與國內外法規，同一盤查資料源即可匯出不同標準或法規的報告。「許多集團型的企業或多或少都有在海外設廠，不同國家對於ESG永續要求並不同，舉例而言，越南與泰國對ESG的要求就不同，碳總管平台的另一項特色就是會持續更新台灣、美國、中國、越南、菲律賓等不同國家係數，如IPCC等公開係數與Ecoinvent係數資料庫，因此能夠依照當地法規產出當地報告。」

鼎新數智製造事業群副總裁黃寶容指出，許多集團型的企業或多或少都有在海外設廠，不同國家對於ESG永續要求並不同，碳總管平台也能依照當地法規產出當地報告。

黃寶容補充，現今企業還面臨到的課題是，如何呈現財帳與碳帳之間的關聯。國際永續準則理事會（ISSB）於2023年發布的兩項新準則，分別為一般永續財務資訊揭露規定（IFRS S1）與氣候相關揭露（IFRS S2），簡單地說，就是碳的風險、碳的成本要在合併財報上展現。「對多數企業而言，財帳的管理相對明確，但是碳帳的管理本來就沒有那麼清晰，但是碳管理平台能夠將碳帳轉換成『財』的影響，這也是另一項特色之處。」

擬推永續數據館 融入查證與融資

從知碳、控碳到減碳，一直以來，鼎新數智的目標就是希望協助企業在碳管理上能夠越來越有效率，而且更精省成本。她提到，針對範疇三的課題，目前不同產業所承受的壓力均不相同，受衝擊最大的是主力輸往歐洲國家的產業，雖然歐盟已決意將CBAM法令延後到2027年實施，但企業在前一年就一定要先準備，換言之，2026年就要有盤查的能力，但其實有些品牌業者即便沒有受到特定要求，為了永續經營與品牌形象，仍要求供應鏈提供範疇三的數據，因此還是會有引導效應，如果想要獲得訂單，勢必也得跟進，這是很現實的考量。

「另外，針對中小企業，政府現在也在積極鼓勵綠色金融，提早落實盤查也有助於取得綠色融資。」黃寶容最後分享，未來鼎新數智也會發展永續數據館，融入第三方查證以及融資的概念，當企業盤查完需要查證時，不需要再準備一份資料給查證公司，在企業的同意下，就可以在平台上完成查證工作，授信也是如此，未來透過數位化的串聯，未來不管是查證或授信，速度都會加快很多。」