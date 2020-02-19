以SOAR平台提供MTR服務　及時回應異常行徑

當前資安領域廣泛地運用機器學習演算分析攻擊威脅行徑，建構提高偵測準確度的資料模型，同樣的，攻擊者也會藉由錯誤的資料集感染機器學習演算法，妨礙端點防護程式學習系統環境中正常與異常執行程序，導致判斷失準。甚至是運用機器學習來提高社交工程攻擊手法的成功率，讓使用者更難以分辨郵件內容的真實性，達到詐騙的目的。

Sophos香港資深技術總監韋頌修指出，近幾年網路威脅形勢持續演變，進展速度與變化程度較以往更快、更難以預測。在SophosLabs研究人員撰寫的2020年度網路威脅報告中，特別提醒企業須謹慎看待的威脅手法，除了前述開始應用人工智慧提高詐騙成功的機率，必須留意的還包括更加猖獗的勒索軟體、手機作業系統的惡意程式、雲端資安風險、自動化攻擊程式。

利益驅動勒索軟體迄今仍持續演進

首先在勒索軟體方面，主要的區別在於愈來愈多攻擊活動利用常見的工具來執行，許多企業即使平時未採用，卻也未曾禁止，才讓攻擊者得以藉此擴散感染。韋頌修說明，工具本身並非惡意，執行時不會觸發防禦措施，也因此被攻擊者利用來繞過偵測。他舉例，在開始觸發勒索軟體發作之前，攻擊者會先在內網中潛伏，找到最重要的檔案來執行加密，以免執行時被防禦機制快速地阻斷，無法達到勒索的目的。

通常企業認為勒索軟體並非新的攻擊型態，況且有定期備份機敏資料，不至於造成營業損失，殊不知入侵手法持續地變化，可能直接針對備份檔進行惡意加密，企業資安防護必須有所因應。韋頌修觀察，從2013年開始出現CryptoLocker首度採用比特幣支付贖金，演進到近年來的WannaCry，在全球已釀成許多災情，且至今持續在快速變種。「Sophos觀察到WannaCry變種病毒在短短幾個月內超過上萬種，但是卻未造成大規模感染的災情，其中一項因素在於所幸WannaCry快速變種過程中產生新的Bug，僅可感染尚未安裝修補程式的系統，卻未能執行加密。儘管如此，企業仍不容小覷，攻擊者正在研製更多勒索病毒以獲取利益。」

SophosLabs研究發現的威脅，其次是攻擊者已逐漸針對行動裝置找到新的獲利方法。韋頌修說明，主要手法是利用免費下載的App，預設為試用，期間過後就得扣款，使用者通常以為移除即可，待收到帳單才發現，不僅得移除App，同時要登入該公司官網，把帳號刪除後才不會被扣款；另一種是惡意廣告軟體家族Hidden，主要運行在Android系統，不定時地會彈跳出廣告資訊。

管理工具與威脅情資保障雲端安全性

至於雲端資安風險，主要是來自設定錯誤導致資料曝光。企業採用雲端服務的數量正在逐年增長中，過程中經常發生的問題，首要是IT管理者對於雲端平台的操作介面不夠熟悉，可能只是簡單的設定參數錯誤，導致機敏資料曝光。隨著企業採用雲端服務的數量逐年增長，為了避免操作或設定配置錯誤導致資料曝光，可視化能力成為必要的措施之一。

「Gartner於2018年發布前十大資安專案中提到，市場上出現新的管理工具稱為雲端資安狀態管理（CSPM），例如Sophos Cloud Optix，藉此讓IT管理者掌握雲端環境資源的用量、存取行為、配置狀態等資訊。」韋頌修說。

SophosLabs研究報告中提及的自動化攻擊程式，如今已是攻擊者慣用的伎倆，只是隨著自動化程度持續精進，透過不斷地嘗試登入網站系統來竊取登入帳密的成功機率隨之增加，得以合法的竊取機敏資料，抑或是透過遠端桌面滲透網域控制器，藉此取得最高管理者帳密，派送勒索軟體快速地感染多台主機。

除了揭露最新攻擊威脅報告以外，SophosLabs亦基於30多年研究成果所累積的龐大情資，日前發布SophosLabs Intelix服務開始在AWS Marketplace上架提供，讓開發人員可藉由RESTful API介接，查詢已知的惡意檔案雜湊值、URL、IP地址等相關資訊，或是運用機器學習模型分析，若提交檔案還可進一步以沙箱模擬執行，確保檔案安全性。

新推代管服務補足資安人力缺口

因應攻擊策略與手法變得更難以辨識，Sophos在Synchronized Security架構中，除了既有端點防護Intercept X已搭載EDR，解析行為模式及早發現未知型攻擊威脅指標，並且基於MITER ATT&CK框架，讓IT管理者藉此掌握影響狀態。去年Sophos透過併購再提出Cloud Optix與MTR（Managed Threat Response）服務，前者是源自Avid Secure發展的雲端資安狀態管理技術，後者是取得Rook Security專業資安團隊與DarkBytes的資安協調、自動化與回應（SOAR）平台，整合提供的服務。

Sophos香港資深技術總監韋頌修提醒，除了資安機制持續強化防護能力，更重要的是IT管理者必須落實基本的存取控管與修補更新，如此才可大幅降低攻擊得逞的機率。

Sophos技術經理林子涵說明，Cloud Optix重點在提供合規性檢查與事件監控，例如PCI DSS、HIPAA、GDPR等國際規範，運用人工智慧與自動化功能，簡化公有雲應用的合規性、治理和安全監控。「本土銀行開始逐步開放採用公有雲服務之後，Cloud Optix即可提供相關協助。至於MTR服務，相較於市場上既有的偵測與回應代管（MDR）服務，Sophos MTR的服務模式定義較為明確。」

他進一步提到，企業對於資安防護向來較傾向內部自主掌控，因而導入EDR工具期能強化攻擊活動偵測率，實際上卻發現，若非為專業資安人才，根本難以判讀分析報告指出的問題點。為了補強企業普遍欠缺資安人力，市場上才出現MDR服務。Sophos提出的則是MTR，區分為三種回應模式，首先是及時指出具體的問題由IT管理者執行處置，其次是MTR團隊協同合作處理，第三種是授權MTR團隊偵測到問題當下逕行處置，並且提出完整報告。針對難以釐清善惡的行為模式，正是MTR可發揮之處，專業資安團隊基於機器學習與人工智慧的SOAR平台，可持續監控蒐集取得的資料研判異常行為之處。

部署在網路閘道端的防火牆設備，亦是Sophos Synchronized Security整體架構中，搭配端點安全機制建立聯防體系不可或缺的要角。林子涵指出，Sophos多年前透過併購Cyberoam取得NGFW的技術，持續投入研發，預計最新的18版將在2020年推出，底層從代理模式改採用DPI來執行。為了進一步提升韌體改版後的效能，2020年年底預計再發布新的硬體，基於既有的x86平台發展，設計以ASCI與CPU並存。屆時搭配端點安全整合運行，更可滿足較大IT環境應用所需。