開源視覺儀表板Grafana　監控運行參數即時告警

近年資訊量爆增，需要管理的資訊設備數量日益遽增，其中夾雜著數以萬計的參數設定，因此建立自動化監控勢在必行。本文將介紹用於自動觀測且能視覺化顯示對應觀測指標的工具Grafana，省去到處查看設備與服務的時間，並藉由情境演練說明Grafana的實際案例。

想像一下，有一個服務需要為數萬人提供服務，並在運行過程中需要監控數以萬計的參數，包括路由表故障、封包丟失、延遲、伺服器故障、設備過熱以及安全漏洞等等。

若手動觀察這些海量的參數，不僅耗時費力，還容易出錯。因此，有人提出使用自動化方式來幫忙採集和監控這些參數，並以視覺化的方式聚合在幾個儀表板上，透過簡潔明瞭的儀表板來即時發現問題，例如迅速識別異常的網路流量模式或未授權的存取嘗試。

本文將介紹一款視覺化儀表板工具Grafana，不僅能夠協助監控營運參數，還能透過整合多種資料來源來提供全面的安全監控和告警功能，確保服務穩定運行，並保持高度的安全性。

認識Grafana

Grafana是一個開源的資料視覺化和監控軟體平台，允許使用者從各種資料來源中收集資料，並以圖表、表格和儀表板等格式進行可視化。這不僅適用於監控IT基礎設施、應用程式，還可以應用於安全監控，例如監控網路流量、探測異常行為和未授權訪問。

在圖1左側框選部分，可以看到各地部署的伺服器測試DNS（網域名稱系統）以及HTTP伺服器的錯誤率，這對於監控伺服器的可用性和及時發現安全漏洞非常重要。中間兩個框選部分的上層顯示測試錯誤率在單位時間內的變化，有助於追踪和分析異常狀況。中間兩個框選部分的下層顯示的是延遲指標，可用於評估網路性能並發現潛在的安全威脅，如DDoS攻擊等。右方兩個框選展示的則是各個網站以及DNS測試的傳送成功率和延遲，這對於確保網路的穩定性和安全性至關重要。

圖1 Grafana的Synthetic moniterring儀表介面。

Grafana支援本地部署，能夠使用Docker和Kubernetes等容器技術安裝。此外，還提供雲端託管的Grafana Cloud服務，具有基礎的計算資源使用額度，可以滿足大部分的需求。

Grafana三大處理資料的方式

Grafana在運行中，主要透過三種分析體系來完成，分別是指標（Metrics）、日誌（Logs）和追蹤（Traces）。

‧指標（Metrics）：主要用於表示一些功能參數，例如未授權訪問嘗試數量、異常網路流量、伺服器的CPU使用率、內存利用率等。這些指標可幫助及時識別潛在的安全威脅和異常行為，從而提高整體的安全性，如圖2所示。

圖2 展示目標地區的現在溫度與變化。

‧日誌（Logs）：很像什麼時間做了什麼，例如登入時間、登出時間、未授權訪問嘗試、系統錯誤和警告等。這些日誌資料可以幫忙追蹤事件的發生時間和相關行為，為安全事件的調查和分析提供重要線索。

‧追蹤（Traces）：它顯示事件發生的順序和時間，例如安全事件的處理流程、從異常檢測到響應的時間、系統資源的調用順序等。這些追蹤資料有助於識別系統性能問題和潛在的安全風險，並優化安全事件的響應流程，如圖3所示。

圖3 用於追蹤網站渲染時平行處理的展示儀表板。

強化企業安全防線：監控系統的五大關鍵角色

在當今網路威脅日益嚴峻的環境下，企業對安全監控系統的需求愈發迫切。一個高效的監控系統不僅能及時發現潛在威脅，更能為企業提供全方位的安全保障。以下為監控系統在企業安全中所扮演的五大關鍵角色：

1. 及早預警，防患未然：透過持續監控網路流量、系統日誌等資料，安全團隊能快速識別出異常行為，如未經授權的訪問、惡意軟體活動等。這就好比在企業周圍佈下了一層無形的安全網，一旦有可疑分子入侵，系統就會立即發出警報，讓安全人員有足夠的時間採取應對措施，將潛在的損失降到最低。

2. 快速應對，有效止損：當安全事件發生時，監控系統所記錄的詳細資料，如攻擊者的IP地址、攻擊手法、受影響的系統等，都將成為安全團隊進行事件調查和應對的重要參考。就像是一位經驗豐富的偵探，透過對現場證據的分析，迅速鎖定犯罪嫌疑人，並採取相應的抓捕行動。

3. 確保合規，降低風險：許多行業的監控要求日益嚴格，監控系統所產生的資料不僅能證明企業已採取了必要的安全措施，還能為企業在面臨監管機構的審計時提供有力的證據。這就像一張通行證，讓企業能夠順利透過各種合規審核，避免因安全問題而遭受處罰。

4. 優化性能，提升效率：除了保障安全，監控系統還能幫助企業優化系統性能，提升營運效率。透過對系統資源的使用情況進行即時監控，企業可以及早發現性能瓶頸，並採取相應的措施進行優化。這就像給企業的IT系統做了一次全面的體檢，讓系統能夠以最佳的狀態運作。

5. 共享情報，共建安全：監控系統不僅能保護企業自身的安全，還能為整個行業的安全做出貢獻。透過將自身所收集的威脅情報與其他企業或安全機構共享，企業可以共同構建一個更加安全的網路環境。這就像是一個情報共享平台，讓大家能夠及時獲取最新的威脅情報，共同抵禦網路攻擊。

Grafana相比於其他常見類似的工具

在眾多資料可視化工具中，Grafana憑藉其開源特性和活躍的社群，在資安領域展現出獨特的優勢。相較於其他工具，Grafana在以下幾個方面更適合資安應用：

‧高度客製化：Grafana允許使用者自由設計儀表板，並能充分利用社群提供的豐富資源，快速搭建符合資安需求的視覺化介面。

‧時序資料分析：Grafana在處理時序數據方面表現出色，非常適合用於監控系統日誌、網路流量等資安相關資料，以便及時發現異常行為。

‧開源生態：作為一款開源軟體，Grafana擁有龐大的開發者社群，不斷推出新的插件和功能，使其在資安領域的應用不斷拓展。

相對來說，其他工具在資安領域的局限性，如下所述：

‧Kibana：雖然Kibana與Elasticsearch結合緊密，但在時序資料分析和監控方面相對較弱，對於需要即時監控資安事件的場景可能不夠理想。

‧Power BI：主要針對商業智能，在即時資料分析和監控方面表現較弱，且在處理大量資料時可能存在性能問題。

‧Tableau：商業授權成本高昂，且在高性能場景下表現不佳，對於需要處理大量資安資料的企業來說可能不是最佳選擇。

‧Metabase：功能相對簡單，在複雜的資安監控場景難以勝任。

‧Splunk：雖然在日誌分析方面表現出色，但商業授權成本高昂，且儀表板功能不如Grafana完善。

實際操作說明

這裡使用了Grafana Cloud，用途是用於監控異常，以及使用Google Drive模擬伺服器檔案消失的事件，而在檔案消失時會出現特徵，則是這次監控的目標。在發現檔案消失後，會透過Grafana顯示在儀表板，告知工程師應該要去修復異常狀況。

首先，連到網址「https://grafana.net/」或Google直接搜尋「Grafana Cloud」，即可找到該網站。點選Register（註冊），如果已經有帳號，可以直接登入，如圖4所示。

圖4 Grafana Cloud的登入畫面。

登入後，就會出現Grafana的主畫面，如圖5所示。

圖5 Grafana登入後的主畫面。

在圖5最上方的搜尋框中搜尋「Synthetic Monitoring」，之後會跳出選單，如圖6所示。

圖6 Grafana搜尋框中搜尋「synthetic Monitoring」。

點選進入後，如圖7所示，可以看到以下帶有「Welcome to Grafana Cloud Synthetic Monitoring」的畫面。

圖7 初次進入Synthetic Monitoring的畫面。

點選圖7下方的「Initialize the plugin」，即可初始化並進入Synthetic Monitoring的頁面，按下「Create check」後點選HTTP，就能夠進入創建HTTP Check的設定畫面。

在Grafana設定後，開啟個人的Google Drive帳號，然後在任一資料夾創建一個空的資料夾，命名可依照個人喜好。完成後，開啟共享權限「知道連結的任何人」皆可存取，並複製連接，如圖8所示。

圖8 Google Drive創建共享資料夾。

接下來，如圖9所示，將剛剛雲端硬碟文件夾的共享網址填入Target欄位。中間Probe options（探測選項）可以設定要從Grafana部署在世界各地的節點進行探測。下方的Frequency（頻率）則可調整每次測試的間隔頻率與超過測試時間的秒數。

圖9 HTTP check填寫畫面。

往下拉，有個「Validation」，在找不到網頁（檔案）後一般會回傳「HTTP 404」的回應（意思是找不到對應的網頁），所以在「Valid status codes」填404，如圖10所示。

圖10 填寫Validation。

結束後，可以按下「Test」來測試剛剛設定。正常的話，會跳出「Success」，如圖11所示。也可以修改網址來模擬檔案消失的情況（會跳「Fail」），之後按下「Save」即可完成設定。

圖11 測試HTTP check設定。

最後，等待一小段時間（通常不超過1分鐘），在「Sythetic」即可查看到剛剛設定好的「HTTP check」，以及其對應的指標，如圖12所示。

圖12 synthetic中顯示剛剛設定完成的HTTP check。

點選「view dashboard」進入後，即可看到「HTTP check」的儀表板，如圖13所示。

圖13 設定完成的HTTP check儀表板。

然後，試試將剛剛的共享資料夾刪除，可以觀察到儀表板的Reachability（可及性）變成紅色的。

如圖14框選所示，此為探測到檔案消失的儀表板。

圖14 探測到檔案消失的儀表板。

情境演練

米恩是一家新興的電商公司，其網站是其業務的核心。每天，大量的客戶訂單和敏感的個人資訊透過網站傳輸，對網站的穩定性和安全性提出了極高的要求。米恩的工程團隊由經驗豐富的技術人員組成，他們負責維護網站的運作，並密切監控各種指標以確保網站的正常運作。

然而，在開業後不久，米恩的網站卻屢次出現嚴重的當機問題。網站的全部頁面無法載入，使用者無法完成購物流程，這不僅導致了巨大的營收損失，也嚴重損害米恩的品牌形象。工程團隊面對著巨大的壓力，他們試圖透過手動檢查各種指標和日誌來找出問題的原因，但往往需要數天時間才能定位問題，這讓米恩的網站一次又一次地陷入癱瘓狀態。

就在公司面臨破產邊緣之際，工程師成冠提出導入Grafana建立全面的監控系統。成冠認為，傳統的手動監控方式不僅效率低下，而且無法及時發現潛在的安全威脅。透過Grafana，可以將網站的各種指標可視化，並設置即時告警，一旦出現異常情況，就能立即獲知並採取措施。

在使用Grafana後的數日，公司迅速在儀表板上數秒內就能發現問題出在伺服器上的檔案系統，如圖15所示。

圖15 儀表板顯示異常的畫面。

首先，可以先觀察到在畫面的「uptime」（在線時間）與「Reachability」（可及性）皆為0（圖15最上方框選），往下看「Error Rate」（錯誤率）飆上了100%，再往下看「Response latency by probe」（探測的響應延遲）也都沒有資料，最下方Logs（紀錄）則顯示所探測到的問題。另外，畫面往下滑可以看到Grafana對於檔案的日誌，顯示出開始發生錯誤與開始發生錯誤的時間。從圖15下方的框選中可以看到檔案消失無法訪問。而調查後發現一個內部新開發的程式導致了檔案系統的崩潰，會將許多重要的資料損毀，這包括訂單資訊、客戶資料、產品圖片等，對業務運作造成巨大的影響。

在成冠與公司資訊團隊的通力處理與運作下，最終從之前的備份中成功還原了大部分丟失的檔案。在經歷了一段時間的困難時期後，公司學到了重要的教訓，包括定期備份檔案、提高系統的容錯性以及改進危機處理計畫。

結語

在這個數位時代，系統與設備的運作無時無刻不斷地產生大量的資料。這些資料就像是一座金礦，蘊藏著許多寶貴的資訊，但同時也可能成為駭客攻擊的目標。為了保護這些寶貴的資產，就需要一套強大的工具來監控系統的健康狀況，及早發現潛在的威脅。Grafana就是這樣一款利器，它能將雜亂無章的資料轉化為直觀易懂的圖表和儀表板，讓使用者一眼就能掌握系統的運行狀況。

＜本文作者：社團法人台灣E化資安分析管理協會（ESAM, https://www.esam.io/）中央警察大學資訊密碼暨建構實驗室 & 情資安全與鑑識科學實驗室（ICCL & CFORENSICS）1998年成立，目前由王旭正教授領軍，並致力於資訊安全、情資安全與鑑識科學，資料隱藏與資料快速搜尋之研究，以為人們於網際網路（Internet）世界探索的安全保障（https://hera.secforensics.org）＞