打造小型企業雲端方案　建立Nutanix雙節點叢集

本文將深入剖析及實戰部署Nutanix雙節點叢集，管理人員除了能夠理解雙節點叢集的特色功能和相關限制外，透過實戰演練小節逐步操作後，相信也能幫助分公司或小型企業和組織的管理人員輕鬆建立Nutanix雙節點叢集運作環境。

在傳統的Nutanix叢集運作架構中，叢集內至少需要「三台」成員節點主機才行，如圖1所示。然而，企業和組織有許多規模較小的分公司或ROBO小型公司，需要有更低成本但仍具備高彈性的運作架構，所以Nutanix便推出「雙節點叢集」（Two-Node Cluster）。

圖1 三台成員節點主機組成的Nutanix叢集運作架構示意圖。 （圖片來源：Distributed System | The Nutanix Cloud Bible (nutanixbible.com)）

與單節點叢集不同的是，雙節點叢集可以提供類似三台節點主機叢集的部分彈性功能，然而雙節點叢集本身在運作架構上也有些許限制，所以在準備建置雙節點叢集之前，應先理解雙節點叢集具備哪些功能和限制條件，避免導入後才發現無法滿足企業和組織的需求。

首先，在Hypervisor虛擬化平台方面，支援採用AHV和ESXi兩種虛擬化平台，選擇採用AHV時，Controller VM（CVM）的最小硬體需求，必須配置6 vCPU及20GB vMemory硬體資源。

在Replication Factor（RF）資料複寫和完整性方面，預設採用RF2以便資料複寫能夠跨越二台節點主機之間，雖然RF1也支援使用，但管理人員必須認知採用RF1時的風險。此外，在中繼資料（Metadata）方面，則是採用RF4機制，將中繼資料複寫存放到二台節點主機的SSD儲存資源中，以便雙節點叢集發生災難事件時，能夠快速將健康的節點主機轉換為單節點模式並繼續運作，同時保持資料容錯能力確保可用性，如圖2所示。

圖2 Cassandra Ring運作架構示意圖。 （圖片來源：Cassandra Ring Structure | The Nutanix Cloud Bible (nutanixbible.com)）

在儲存資源工作負載方面，由於只有二台節點主機，所以必須考量一台節點主機發生故障時，喪失50%的運算和儲存資源，以及接手故障節點主機的工作負載，所以在平時正常運作時，節點主機的儲存和記憶體工作負載不應超過「40%」，以避免屆時發生災難事件時成為唯讀狀態。

值得注意的情況是，雙節點叢集可以承受其中一台節點主機發生故障並繼續運作，但是存活的另一台節點主機，此時若發生SSD磁碟故障的話，那麼便會立即轉換為「唯讀模式」（Read-Only Mode）。

在特色功能方面，雙節點叢集的運作架構下，支援Compression資料壓縮及Asynchronous DR機制，但不支援增加成員節點主機擴充為三節點叢集，不支援Deduplication重複資料刪除，不支援Erasure Coding資料節省機制，不支援Nearsync DR和Metro Availability，不支援Network Segmentation等等機制，所以在導入雙節點叢集前，應再次確認是否會使用到不支援的特色功能。

倘若企業組織在舊有AOS 5.x版本中希望建構雙節點叢集時，強烈建議至少使用「AOS 5.10.7」或後續版本，以避免遭遇許多潛在問題影響運作，例如LCM升級雙節點叢集失敗、雙節點叢集無法從失敗狀態中自動復原等等，詳細資訊請參考Nutanix KB 7585知識庫文章。本文則會使用最新AOS 6.8版本建構雙節點叢集。

雙節點叢集故障情境剖析

在雙節點叢集運作架構中，叢集的健康狀態和復原步驟，取決於發生何種故障情境。舉例來說，成員節點主機發生故障，以及Witness VM仲裁機制發生故障時，叢集的因應方式和復原步驟便不相同。

成員節點主機故障時

當雙節點叢集內其中一台成員節點主機發生故障時，如圖3所示，另一台健康情況良好的成員節點主機將會發送「Leadership Request」給Witness VM仲裁主機，請求重新啟動Zookeeper系統服務，並將運作模式切換為「單節點模式」（Single-Node Mode）。

圖3 當其中一台成員節點主機發生故障時。 （圖片來源：Node Failure | Prism 6.8 - Two-Node Clusters (nutanix.com)）

值得注意的是，成員節點主機從健康運作狀態轉換為單節點模式的工作時間需要「30-60秒」，才能完成運作模式切換的工作任務，此時上層運作的VM虛擬主機可能會遭遇到I/O讀寫逾時的情況，建議應把VM虛擬主機的SCSI控制器，將Timeout數值調整為至少「60秒」，以避免災難事件發生時造成上層VM虛擬主機I/O讀寫逾時的情況。

當主機進入單節點模式時，雖然仍採用RF2機制確保資料可用性，但此時的RF2機制已經從原本「主機層級」（Node Level）轉換為「磁碟層級」（Disk Level），這表示資料複寫機制從原本跨越二台成員節點主機，轉換為單台成員節點主機內的二顆磁碟中。

此時，如果存放中繼資料的二顆SSD磁碟當中有一顆SSD磁碟發生故障時，那麼進入單節點模式的主機將會進入「唯讀模式」（Read-Only Mode），資料僅能讀取而無法寫入，直到加入新的SSD磁碟提供中繼資料服務後，系統才會離開唯讀模式，讓資料恢復讀寫狀態。

一旦故障離線的成員節點主機，修復完畢重新加入叢集後，那麼原本進入單節點模式的成員節點主機將會復原，並且RF2資料複寫機制將會恢復成原本的主機層級機制，確保資料複寫在二台成員節點主機之間，以上這些拆解動作，在災難事件發生時，都將由系統自動執行和轉換運作模式，管理人員無須手動干預。

成員節點主機之間網路中斷時

在雙節點叢集架構中，二台成員節點主機之間的心跳網路，將會每隔「2秒」執行一次Ping的心跳檢查，如果在10秒內心跳檢查都失敗時（也就是連續Ping失敗5次），那麼系統將會判定成員節點主機之間的心跳網路中斷，如圖4所示。

圖4 當成員節點主機之間心跳網路發生故障時。 （圖片來源：Network Failure Between The Nodes | Prism 6.8 - Two-Node Clusters (nutanix.com)）

此時，二台成員節點主機會同時向Witness VM仲裁主機發送Leadership Request請求訊息，無論哪一台成員節點主機獲得Leadership Lock，將會保持在運作狀態並進入單節點運作模式，而另一台未獲得Leadership Lock的成員節點主機，則會將所有資料讀寫操作和系統服務關閉，只保留Genesis系統服務，以便後續叢集運作狀態改變時，接收來自Zookeeper的通知，主機此時將進入「等待狀態」（Waiting State）。

一旦系統偵測到心跳網路恢復之後，叢集將會確保心跳網路至少維持15分鐘的健康狀態，才會開始執行叢集復原的操作程序，也就是一台成員節點退出單節點運作模式，二台成員節點主機重新建立RF2資料複寫機制等等工作任務。

主機和仲裁之間網路中斷時

預設情況下，雙節點叢集的成員節點主機與仲裁主機之間，網路延遲時間不應超過「500ms」，若超過這個網路延遲時間，將會觸發系統的RPC Timeout逾時。不同於成員節點主機之間的心跳網路，成員節點主機和仲裁主機之間，每「60秒」執行一次Ping檢查的動作，仲裁主機可以容忍2秒的超時時間，所以可以容忍1秒的網路連線延遲。

當單一成員節點主機和仲裁主機之間，發生網路連線中斷的情況時，如圖5所示，系統將會自動產生告警，內容為成員節點主機和仲裁主機之間喪失通訊，但此時雙節點叢集仍為健康狀態不影響運作。

圖5 當成員節點主機和仲裁主機之間網路發生故障時。 （圖片來源：Network Failure Between Node and Witness VM | Prism 6.8 - Two-Node Clusters (nutanix.com)）

仲裁機制故障時

當仲裁主機發生故障，或者二台成員節點主機和仲裁主機之間的網路同時中斷時，系統都會視為仲裁機制故障，如圖6所示，此時系統將會自動產生告警，內容為成員節點主機和仲裁主機之間喪失通訊，但雙節點叢集仍為健康狀態，不影響叢集以及上層的VM虛擬主機正常運作。

圖6 當仲裁主機發生故障時。 （圖片來源：Witness VM Failure | Prism 6.8 - Two-Node Clusters (nutanix.com)）

一旦仲裁主機恢復作並重新上線時，就會自動與成員節點主機再次建立仲裁機制，如果仲裁主機受損嚴重無法復原（Unrecoverable）時，管理人員則必須介入，手動重新部署及配置仲裁主機。

實戰雙節點叢集

在本文實作環境中，採用日前官方最新釋出的Nutanix CE 2.1版本，如圖7所示，除了包含大量新功能AOS 6.6、AOS 6.7、AOS 6.8、AOS 6.8.1外，還包括Prism Central 2024 v4 API，也有適合用於分公司或小型環境的X-Small Prism Central部署選項。

圖7 最新Nutanix CE 2.1安裝流程示意圖。 （圖片來源：Installation for AOS and AHV | Nutanix Community Edition 2.1 | Nutanix University）

巢狀式虛擬化環境

在巢狀式虛擬化環境中，最新版本的AOS 6.8.1與過去舊版的AOS 6.5相較，除了新增許多特色功能外，更重要的是底層的作業系統版本也改版了，在AOS 6.5版本中，AHV和CVM均採用CentOS 7.9作業系統版本，而最新的AOS 6.8.1版本中，AHV和CVM則改為採用Red Hat Enterprise Linux 8（RHEL8）作業系統版本，Python相關服務和腳本也從2.7升級為3版本，其他詳細資訊請參考Nutanix AOS 6.8 Release Notes文件內容。

因此，在開啟VMware Workstation虛擬化軟體，點選Create a New Virtual Machine選項後，在選擇Guest OS客體作業系統時，選擇Linux選項中的「Red Hat Enterprise Linux 8 64-bit」項目，如圖8所示，待安裝程序完成後，屆時管理人員登入便能看到AHV和CVM皆採用了Red Hat Enterprise Linux 8作業系統版本。

圖8 新版AOS 6.8.1請選擇採用RHEL 8作業系統版本。

在選擇vDisk虛擬硬碟類型時，由於選擇採用RHEL 8作業系統版本，所以預設的vDisk虛擬硬碟類型將為「NVMe」改選至「SCSI」選項，如圖9所示，否則屆時安裝完成後CVM主機會無法順利啟動。

圖9 選擇採用SCSI的vDisk虛擬硬碟類型。

此外，在建立VM虛擬主機完成後，先別急著開機進入安裝程序，使用系統管理員權限開啟Notepad筆記本，修改Guest Hypervisor虛擬主機的「.vmx」組態設定檔，加上「disk.EnableUUID = "TRUE"」參數值，確保指派給vDisk虛擬硬碟Serial Number序列號，否則在稍後的安裝程序中，可以看到硬碟未顯示Serial Number，後續也會導致啟動叢集服務時，在Medusa服務啟動環境時卡住並產生錯誤，造成叢集無法順利啟動。

在本文雙節點叢集運作架構中，總共會安裝三台AHV主機，如圖10所示，其中二台擔任雙節點叢集的成員主機，另一台則負責運作Witness VM仲裁機制，在IP位址的配置如下：

圖10 安裝最新的Nutanix CE 2.1版本，包含AOS 6.8.1和過往新增特色功能。

‧AHV Hypervisor：10.10.75.11, 12, 15

‧Controller VM（CVM）：10.10.75.21, 22, 25

‧CVM Cluster IP：10.10.75.30

‧Witness Cluster IP：10.10.75.35

建構Nutanix叢集

由於Nutanix CE社群版本在官方文件中有明確說明，僅支援建立單節點、三節點、四節點叢集，必須採用實體伺服器才能建構雙節點叢集，所以在本文中將建立三節點叢集，搭配Witness VM仲裁機制模擬雙節點叢集運作環境。

只要登入其中一台CVM主機，並使用ping指令確認三台主機之間，AHV和CVM主機皆能ping通無誤之後，便可以鍵入「cluster -s 10.10.75.21,10.10.75.22,10.10.75.25 create」指令，執行建構多節點Nutanix叢集的工作任務。

建構多節點Nutanix叢集的工作任務，需要等待一段時間才完成，在部署過程中，管理人員從資訊中可以看到，系統會自動指派其中一台CVM主機擔任ZeusLeader角色負責Nutanix叢集的指揮作業，當叢集環境建構完成後，系統將出現「INFO MainThread cluster:3104 Success!」訊息，提醒Nutanix叢集已經部署並啟動完成。

可以手動執行「cluster status」、「ncli cluster info」等指令，確認叢集運作和健康狀態，以及叢集的組態設定等資訊。

叢集基礎設定

雖然已經成功建立叢集環境，但是叢集仍有其他組態設定未完成，例如叢集名稱、叢集IP位址、DNS名稱解析伺服器等等，因此立即開啟瀏覽器，鍵入任一CVM主機的IP位址，例如「http://10.10.75.25」，系統將會自動導向至「https://10.10.75.25:9440」，在嘗試連線Prism Element（PE）管理介面時，會看到系統提示「NET::ERR_CERT_INVALID」網頁警告訊息。

此時，只要在警告頁面中的空白處，直接按下鍵盤上的「thisisunsafe」，即可順利載入PE管理介面的登入畫面，請使用預設管理帳號「admin」和密碼「nutanix/4u」。登入之後，系統會提示需要變更管理者帳號的密碼，變更後再度回到PE登入介面，以管理帳號和新的密碼登入。

首先，在預設情況下叢集名稱為「Unnamed」，並且未設定叢集專用的Virtual IP（VIP）位址。登入PE管理介面後，依序點選「Settings > General > Cluster Details」，將Cluster Name欄位中的預設值Unnamed刪除，鍵入本文實作環境的叢集名稱「ntnx-cluster」，並在Virtual IP欄位填入「10.10.75.30」叢集VIP位址，然後按下〔Save〕按鈕存檔，如圖11所示。

圖11 組態設定叢集名稱和VIP位址。

當組態設定套用生效後，便可以登出現有CVM IP位址連線的PE管理介面，改為採用叢集名稱搭配VIP位址名稱解析的網址登入，本文實作環境請在網址列鍵入「https://ntnx-cluster.lab.weithenn.org:9440」，順利通過使用者身分驗證程序並登入PE管理介面後，就可以在管理介面左上角看到叢集名稱已經套用生效。

接著，組態設定叢集使用的DNS名稱解析伺服器，以及NTP時間校對伺服器。在PE管理介面中，依序點選「Settings > Network > Name Servers」，將預設的「8.8.8.8」和「8.8.4.4」IP位址刪除後，按下〔Add〕按鈕，新增「10.10.75.10」環境中的DNS名稱解析伺服器。

在PE管理介面中，依序點選「Settings > Network > NTP Servers」，先將預設值「1.pool.ntp.org和0.pool.ntp.org」的NTP時間校對伺服器刪除，再按下〔Add〕按鈕，新增一台內部「10.10.75.10」和外部的「clock.stdtime.gov.tw」NTP時間校對伺服器，如圖12所示。

圖12 新增內部和外部的NTP時間校對伺服器。

部署Witness VM仲裁主機

在Nutanix叢集架構中，仲裁機制是透過部署Witness VM主機達成，先登入至Nutanix Support Portal，依序點選「Nutanix Support & Insights > Downloads > Essential Tools > WitnessVM」項目，依據採用的Hypervisor虛擬化平台，選擇下載的Witness VM主機映像檔，如果是ESXi就下載.ova，若是AHV則下載.qcow2映像檔，如圖13所示。

圖13 下載適用於AHV虛擬化平台的Witness VM映像檔。

下載完成後，切換至PE管理介面，依序點選「Settings > General > Image Configuration > Upload Image」，接著在Create Image視窗中填入Witness VM映像檔資訊，如圖14所示：

圖14 上傳適用於AHV虛擬化平台的Witness VM映像檔。

‧Name：由於Witness VM有三個映像檔（boot、data、home），分別填入Witness VM映像檔名稱以供識別。

‧Annotation：此欄位為選擇填寫項目（可不填），填入Witness VM映像檔描述資訊。

‧Image Type：選擇上傳的映像檔類型為ISO或Disk，此欄位為選擇項目（可不選）。

‧Storage Container：選擇上傳的Witness VM映像檔要儲存在哪個Storage Container儲存資源中，本文實作環境儲存至預設的Storage Container儲存資源。

‧Image Source：選擇上傳的Witness VM映像檔來源。選擇From URL方式時，可透過NFS或HTTP通訊協定上傳；選擇Upload a file方式時，則可按下〔Choose File〕鈕選擇由本機直接上傳。

然後建立Witness VM虛擬主機，在VM Dashboard頁面中，按下Create VM準備建立Witness VM虛擬主機，在彈出的Create VM視窗中，依序填入和選擇下列資訊：

‧Name：鍵入建立的VM虛擬主機名稱。

‧Description：鍵入VM虛擬主機的描述資訊，此欄位為選擇填寫項目（可不填）。

‧Timezone：選擇VM虛擬主機採用的時區，若建立的是Linux VM虛擬主機，保持預設的UTC時區設定即可。

‧vCPU：組態設定VM虛擬主機的vCPU數量，根據官方文件說明，Witness VM虛擬主機至少需要配置2 vCPUs虛擬處理器。

‧Number of Cores per vCPU：組態設定VM虛擬主機每個vCPU的Cores數量，根據官方文件說明，Witness VM虛擬主機至少需要配置2 vCPUs虛擬處理器。

‧Memory：組態設定VM虛擬主機的vMemory空間，根據官方文件說明，Witness VM虛擬主機至少需要配置6GB vMemory空間。

然後，按下Add New Disk，在Add Disk視窗中將三個Witness VM映像檔加入，如圖15所示。其中，「Type」欄位值選擇至Disk項目；「Operation」欄位選擇至Clone from Image Service項目；「Bus Type」欄位則選擇至SCSI項目；而「Image」則依序選擇剛才上傳的三個Witness VM映像檔（boot、data、home）。

圖15 新增vDisk虛擬硬碟，採用剛才上傳的Witness VM映像檔。

接著，按下Add New NIC，在Create NIC視窗中，組態設定vNetwork虛擬網路，其中「Subnet Name」為選擇準備連接的Subnet網路環境，而「Network Connection State」則選擇預設的Connected項目。

最後，按下〔Save〕按鈕，系統便開始建立Witness VM虛擬主機。

組態Witness VM仲裁主機

在VM Dashboard頁面中，切換至Table頁籤後，選擇Witness VM虛擬主機執行Power On開機的動作，順利啟動後執行Lunch Console，可以看到Witness VM虛擬主機，預設會嘗試搜尋網路中是否有DHCP Server派發IP位址，如果有的話，會直接抓取IP位址。

在實務上，應該為Witness VM虛擬主機組態設定固定IP位址。在Console視窗中，使用預設管理者帳號「nutanix」和密碼「nutanix/4u」登入，執行「sudo vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0」指令，修改網卡設定檔為如下內容：

DEVICE="eth0" NM_CONTROLLED="no" ONBOOT="yes" BOOTPROTO="none" IPADDR="10.10.75.35" NETMASK="255.255.255.0" GATEWAY="10.10.75.254"

組態設定完成並存檔離開後，執行「sudo reboot」指令重新啟動主機以便套用生效。重新啟動完成後，執行「cat /etc/redhat-release」指令確認系統版本資訊。接著，執行「ip -c -br a」指令確認網路資訊，以及執行「hostname」指令確認主機名稱，如圖16所示。

圖16 確認Witness VM虛擬主機網路組態設定。

最後，在Witness VM虛擬主機上執行「cluster -s 10.10.75.35 --cluster_function_list=witness_vm create」指令，建立Witness VM叢集以便完成仲裁機制的組態設定，如圖17所示。

圖17 建立Witness VM叢集以便完整仲裁機制的組態設定。

現在，即可開啟瀏覽器，在網址列鍵入「https://witness.lab.weithenn.org:9440」，登入Witness仲裁機制管理介面，如圖18所示。

圖18 登入Witness仲裁機制管理介面。

註冊Witness仲裁機制

切換至PE管理介面後，依序點選「Settings > Data Resiliency > Configure Witness」，可以在Witness Address欄位中鍵入Witness VM IP位址「10.10.75.35」，一旦運作環境符合Two-Node Clusters時，便能順利按下〔Save〕按鈕套用生效，如圖19所示。

圖19 指定Witness VM仲裁機制IP位址。

切換回Witness仲裁機制管理介面，在Configure Witness組態設定頁面中，填入Witness仲裁機制IP位址、預設管理者帳號「admin」和預設管理密碼「Nutanix/4u」，然後按下〔Apply & Continue〕按鈕套用生效，如圖20所示。至此，Nutanix叢集就順利建立Witness仲裁機制了。

圖20 註冊並組態設定Witness仲裁資訊。

＜本文作者：王偉任，Microsoft MVP及VMware vExpert。早期主要研究Linux/FreeBSD各項整合應用，目前則專注於Microsoft及VMware虛擬化技術及混合雲運作架構，部落格weithenn.org。＞