為AI變現加裝防撞桿

談到AI治理，很多人第一時間會想到限制、審核與風險控管，認為治理會拖慢創新。然而，進入代理式AI時代，治理非但不是減緩企業效率的「煞車」，反而是讓AI被信任、擴大使用、融入流程並永續運作的「保險桿」。

當AI只負責產生文字，風險相對容易控制；當AI Agent能規劃任務、呼叫工具、串連系統，甚至參與企業流程時，為防止不可預期的偏誤造成風險或損失，治理的重要性大幅提高。企業必須清楚知道，AI Agent使用哪些資料、依據什麼邏輯判斷、是否有權限執行下一步，以及結果錯誤時由誰負責。這些問題若沒有答案，AI就無法被信任，也難以支持核心業務。

成熟的AI治理應從應用生命週期設計，涵蓋提出需求、準備資料、選擇模型、測試驗證、部署上線，以及持續監控與改進。每個階段都要有明確規則與紀錄，落實透明度、問責性與持續監督。

這對企業主管尤其重要。導入AI不能只靠技術團隊推動，也不能停留在概念展示，否則只能形成單點應用，無法達成效益變現。真正的AI轉型，須由資料、流程與工作方法切入，轉為以Agentic主導的工作流（Agentic Workflow）。業務、IT、法遵、資安與管理層必須共同定義哪些流程適合導入Agent，哪些環節保留人工決策，哪些結果需要審核與追蹤。

IBM商業價值研究院主持的2026年全球CEO研究報告指出，領先企業擁有一組「AI飛輪」：以AI提升生產力，再透過治理框架將收益投入AI創新，讓部署加速並嵌入端到端工作流程。持續轉動「AI飛輪」的企業，AI專案數量增加23%，預估到2030年，將近48%的營運決策可交由AI執行。

當企業建立風險分級、權限控管、審核流程與監控機制，業務單位會更放心使用AI，管理層也更願意擴大投資。缺乏良善治理，各項AI專案即使一時百花齊放，也可能因資安、合規與信任問題而無法規模化。

打造Agentic Workflow的真正價值，不只是讓AI做更多事，而是讓AI在可控、可信、可追蹤的框架下，成為組織生產力的一部分，並形成可持續改善能力。

＜本文作者：林桂如現為台灣IBM諮詢AI與數據服務業務負責人＞