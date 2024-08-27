Money Message勒索病毒　操弄備份軟體討高額贖金

Money Message勒索軟體會加密目標電腦上的文件，使受害者的系統無法使用，它最早由Zscaler ThreatLabZ研究團隊在Twitter上揭露。他們的推文提供了該惡意軟體的SHA-256雜湊值和暗網上的資料洩漏網站。當惡意軟體執行時，會加載一個預設的配置，以JSON文件的形式從可執行文件中提取。
勒索軟體Money Message的目的是加密目標電腦上的文件，使受害者的系統無法使用。它最早由Zscaler ThreatLabZ研究團隊在Twitter上揭露。他們的推文提供了該惡意軟體的SHA-256雜湊值和暗網上的資料洩漏網站。沒有分析能夠將提供的情報直接與Money Message幫派聯結起來。當惡意軟體執行時，它會加載一個預設的配置，該配置以JSON文件的形式從可執行文件中提取。值得注意的是，Money Message執行加密階段的速度比其他已知的勒索軟體變種（如LockBit或BlackCat）慢得多。
Money Message分析
首先，根據現有資訊，該惡意軟體似乎是一個32位元的可移植執行檔（PE），使用C\C++編譯器編譯。
字串分析顯示，Money Message包含一個類似於JSON格式的資料結構中的字串塊，這可能表明該勒索軟體正在儲存預設配置（圖1）。
Money Message運作
執行勒索軟體後，可以看到Money Message試圖從PE標頭覆蓋區加載資料（圖2）。
當訪問覆蓋段時，可以清楚地看到被加載到堆疊中的內容，亦即info_text_message變量，如圖3所示。
info_text_message變數包含一個可能是Base64編碼的字串。嘗試解碼該字串後，結果顯示出是勒索筆記（圖4）。
在執行過程中，明顯可以看到Money Message使用了大量的系統資源，如圖5所示。
如果讓勒索軟體按照其預設配置執行，它會默認針對整個系統進行攻擊，除了一些在skip_directories變數中預先設置以避免的目錄外（圖6）。然而，這會導致受害者系統崩潰，最終執行步驟無法完成。為了避免因預設配置而引起系統崩潰，已修改配置以加密特定目錄。
透過編輯crypt_only_these_directories變數的內容來修改JSON配置文件，該變數負責加密特定列表的目錄，如圖7所示。
在使用這個新配置執行Money Message後，惡意軟體嘗試啟動SCM，如圖8所示。
這是為了列舉並停止感染系統上預先配置的服務列表，這些列表儲存在services_to_stop變數中（圖9）。
如圖10所示，這份列表中提到的服務與備份操作有關。
然後，勒索軟體將嘗試列舉所有正在運行的進程，並終止儲存在processes_to_kill變數中的預先配置進程（圖11）。
這份列表中提到的進程與備份操作有關，被停止以確保無法對受感染的機器進行任何備份和回滾操作（圖12）。
在Money Message停止這些服務並終止這些進程後，它會從系統中刪除影子副本，以防止使用者透過之前的備份來恢復系統。這是透過使用vssadmin.exe工具並由cmd.exe發起來完成的（圖13）。
接著，Money Message會嘗試列舉系統中所有的儲存驅動器（從A:\到Z:\），以達到加密階段的更廣泛影響。它從一個靜態字符串中檢索要遍歷的字母，如圖14所示。
另外，也注意到Money Message使用ChaCha20協議來加密文件。Cyble發布的一份報告指出，實際上它還使用了ECDH協議，使受影響的文件無法使用。
加密階段完成後，Money Message會留下一封贖金訊息（money_message.log），指定駭客洩漏網站的地址和一個供受害者與攻擊者溝通的論壇。需要注意的是，在此次分析期間，這則訊息是留在為研究目的創建的假文件夾中的，但程式碼顯示，這則訊息通常會留在加密樹中最高的根文件夾內（圖15）。
在惡意軟體完成執行後，它會終止自身的進程，但不會試圖從受害者系統中刪除自己。
突破迴避技巧 成功偵測
儘管勒索軟體執行時間緩慢且使用了迴避技巧，但Acronis Cyber Protect成功偵測並阻止其執行，如圖16所示。
相關的威脅指標（IoCs），則如圖17所示。
結語
儘管Money Message犯罪集團是網路安全領域中的新威脅行為者，但他們已成功造成顯著影響，甚至聲稱入侵了像MSI這樣大型組織。然而，深入分析顯示，這款勒索軟體在運行時間和資源管理方面的加密邏輯效率並不高。
重要的是擁有一個安全解決方案，可以在攻擊鏈的早期識別這些威脅，甚至在任何執行嘗試之前將其中和。例如，Acronis Cyber Protect可提供全面保護，防範所有已知的破壞性惡意軟體和系統中的未知操作，確保敏感文件和資訊的安全性。
＜本文作者：王榮信，Acronis大中華區首席技術顧問。專精外對內之資安技術防護措施、內對外之機敏資料外洩保護、資安事件關連分析及進階勒索軟體防護，透過企業資訊安全風險評估及框架，規劃符合需求的安全策略及架構。曾輔導多個大金融機構建立資料外洩防護架構、進階惡意程式防護架構及ATM與伺服器系統防駭解決方案。＞