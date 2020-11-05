戴爾 Project APEX　加速落實 As-a-Service 策略

戴爾科技集團（DELL）宣布推出全新Project APEX計畫，擴展其「即服務」（as-a-Service）解決方案，簡化客戶與合作夥伴按需存取戴爾技術的方式，包含儲存、伺服器、網路設備、超融合基礎架構、PC以及更廣泛的解決方案。

Project APEX將整合戴爾科技集團的「即服務」與雲端策略、技術解決方案、以及進入市場（GTM）的投資，讓企業無論在本地端、邊際環境、或是公有雲等環境運行工作負載，都能享有一致的「即服務」體驗。

全新Dell Technologies Cloud Console雲端控制平台是Project APEX的基礎，為企業在管理雲端與「即服務」時，提供單一且無縫的使用體驗。企業能透過平台瀏覽並訂閱各種雲端服務與「即服務」解決方案，迅速滿足業務需求。客戶僅需點擊幾個按鍵，即可部署各種工作負載、管理多雲資源、即時監控成本並擴充功能。

戴爾儲存即服務（STaaS）是一個部署於本地端的「即服務」解決方案，具備可擴充及彈性的儲存資源，可提供區塊與檔案式數據服務以及完備的企業級功能。戴爾STaaS解決方案專為營運成本管理而設計，同時使客戶能透過Dell Technologies Cloud Console輕鬆管理STaaS資源。

戴爾進一步拓展Dell Technologies Cloud以及「即服務」解決方案進階功能：