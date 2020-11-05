戴爾 Project APEX　加速落實 As-a-Service 策略

戴爾科技集團（DELL）宣布推出全新Project APEX計畫，擴展其「即服務」（as-a-Service）解決方案，簡化客戶與合作夥伴按需存取戴爾技術的方式，包含儲存、伺服器、網路設備、超融合基礎架構、PC以及更廣泛的解決方案。
Project APEX將整合戴爾科技集團的「即服務」與雲端策略、技術解決方案、以及進入市場（GTM）的投資，讓企業無論在本地端、邊際環境、或是公有雲等環境運行工作負載，都能享有一致的「即服務」體驗。
全新Dell Technologies Cloud Console雲端控制平台是Project APEX的基礎，為企業在管理雲端與「即服務」時，提供單一且無縫的使用體驗。企業能透過平台瀏覽並訂閱各種雲端服務與「即服務」解決方案，迅速滿足業務需求。客戶僅需點擊幾個按鍵，即可部署各種工作負載、管理多雲資源、即時監控成本並擴充功能。
戴爾儲存即服務（STaaS）是一個部署於本地端的「即服務」解決方案，具備可擴充及彈性的儲存資源，可提供區塊與檔案式數據服務以及完備的企業級功能。戴爾STaaS解決方案專為營運成本管理而設計，同時使客戶能透過Dell Technologies Cloud Console輕鬆管理STaaS資源。
戴爾進一步拓展Dell Technologies Cloud以及「即服務」解決方案進階功能：
- 以實例為基礎的Dell Technologies Cloud Platform：每個月能以訂閱方式使用混合雲服務，預先設定的配置使企業在Dell Technologies Cloud Console上購買與擴充雲端資源時變得更加容易。
- 區域擴展：Dell Technologies Cloud Console將訂閱服務擴展到英國、法國和德國，不久的將來將進一步延伸至全球市場。
- Dell Technologies Cloud PowerProtect for Multi-cloud：這項全面託管服務以低延遲的傳輸連結至主要公有雲，協助企業於單一端點保護公有雲環境中的數據與應用程式。可透過PowerProtect一體機的重複數據刪除技術節省成本，而且從Microsoft Azure匯出數據時亦不會產生額外的費用。
- 預先核准的Flex On Demand價格：預先配置的價格使企業能更簡易地選擇與部署提供按用量付費體驗的戴爾科技集團解決方案。