勒索病毒攻擊增五倍！微軟強化遠距工作資安防護網

全球新冠肺炎疫情燃燒，產、官、學等各單位積極採用各項遠端協作工具，而其中所隱藏的資訊安全威脅和挑戰更是不容小覷。根據微軟亞太地區微軟數位犯罪防治中心（Microsoft Digital Crimes Unit，DCU）估計，自疫情爆發後，網路駭客透過網路釣魚（Phising）和勒索軟體（ransomware）的惡意攻擊增加了五倍。

台灣微軟十分重視資訊安全守護，透過強制性整合AD系統及多重要素驗證（MFA）、整合進階威脅防護ATP機制、外部來賓控管、點對點加密與保護機制、符合超過90項法規與產業相關合規標準認證五大資安保護機制，搭 Microsoft Teams視訊會議和團隊協作平台，提供使用者居家辦公過程中，隱私權及安全性皆獲最佳保障。

根據微軟最新釋出的遠距工作調查報告指出，Microsoft Teams全球使用者開啟視訊的頻率相較疫情爆發之前增加2倍；2020年3月份視訊通話數更是增長約10倍，更創下最新記錄一天之內產生27億分鐘的的通話與會議，與3月中旬的調查結果相比，足足增長2倍，這些不僅顯示數位化工作型態的轉變、及對遠距生產力平台的高度需求；更重要的是，在此新型態遠端工作模式下，從電腦裝置到雲端作業、遠端語音溝通和視訊會議系統等，皆須以更嚴謹的態度重視落實資安防護。

DCU估計約有91%的網路攻擊事件是經由電子郵件散佈惡意連結和不可信任的檔案散進行惡意攻擊，透過網路釣魚（Phising）和勒索軟體（ransomware）的惡意攻擊更是增加了五倍成長！微軟採用多層防禦系統，包括機器學習、虛擬環境打開和信號共享等機制，快速尋找和阻擋釣魚郵件的攻擊檢測惡意電子郵件、URL或附件，並且阻止郵件進入收件匣。

透過強制性整合AD系統及多重要素驗證（MFA）、整合進階威脅防護ATP機制、外部來賓控管、點對點加密與保護機制、符合超過90項法規與產業相關合規標準認證五大資安保護機制設立，分析師可評估使用者提交的可疑電子郵件報告及分析惡意攻擊方式，藉以培訓機器學習模型，惡意的檔案或網址都將與Microsoft Defender進階威脅保護（ATP）等資安服務共享使用，保護其他在Windows Defender 環境下的使用者亦可以受到資安保護，全方位打造資安防護網，將使用身份洩露產生的風險降低99.9％以上，確保使用者免於被藏於檔案中的惡意程式攻擊威脅。

Microsoft Teams符合包括HIPAA、GDPR、FedRAMP、SOC及保障學生與孩童安全的家庭教育權與隱私權法案（FERPA）等超過90項規範標準及法規，透過隱私調整和來賓設定控管團隊資料存取權限，以國家級安全的最高要求，保護機密資訊不外洩、避免利益或規範衝突，也讓團隊成員在家辦公時也能安心維持組織團隊正常運作。