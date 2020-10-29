中華電與玉山銀獲2020紅帽亞太區創新獎

紅帽公司於2020年Red Hat Forum亞太區線上大會中宣布，今年紅帽亞太區創新獎的台灣得主為中華電信及玉山銀行。

近期全球環境變化帶動消費者需求轉變，許多企業因此加速數位轉型。紅帽贊助的「了解亞太區數位轉型成功之道」報告指出，高達95%的亞太區企業領袖日益重視數位轉型，開始視之為新常態下的關鍵生存及成長策略，帶動以創新技術催生新商業模式、產品及服務的需求。

數位轉型並無通則，2020年的Red Hat Forum以啟發企業挖掘開源技術的優勢為主軸，助其達到短期目標、順利接軌新常態。呼應此目標，今年紅帽亞太區創新獎著重於表彰透過創新思考、全力解決問題的心態及紅帽解決方案的創新應用，為自家企業、產業或社會帶來改變的公司。

這次評選標準主要依據企業部署的紅帽產品對自身的商業目標、產業和社群產生的影響力，以及企業對專案的視野獨特性。獲獎企業皆展現了開源平台與文化如何有效改善生產力與敏捷度、降低成本，並且更有能力應對未來的挑戰及趨勢。今年獲獎的27家亞太企業分別橫跨數位轉型、混合雲基礎架構、雲端原生發展、自動化及企業彈性五個類別。

2020年獲獎的台灣企業包含：

：中華電信

中華電信獲2020年紅帽亞太區創新獎數位轉型及企業彈性類別。

中華電信為台灣的綜合電信業者，主要業務涵蓋國內外的固網通訊、行動通訊、寬頻、網際網路服務與企業ICT解決方案（如雲端運算及人工智慧服務）等。

由於中華電信各業務部門皆設有獨立的資料中心，要同時管理所有資料中心又確保營運效率絕非易事，因此中華電信將其行動通信分公司既有的業務支援系統（BSS）移至私有雲，藉由Red Hat OpenShift、Red Hat Fuse、Red Hat AMQ、Red Hat JBoss Enterprise Application Platform與Red Hat Enterprise Linux（RHEL），將部分既有應用程式遷移至新的微服務架構，並於Red Hat OpenShift部署API，以簡化設備管理、問題追蹤、人力資源管理、即時出帳、採購管理與電商服務。

新推出的微服務架構能讓中華電信的行動通信分公司，將軟體開發週期從三個月縮短至14天，服務部署時間也從一天降至10分鐘。

中華電信資訊長鄭枸澺博士指出，藉由紅帽的高彈性開源解決方案將業務支援系統現代化後，中華電信很有信心能迅速適應不斷變化的用戶期待。藉由以容器為基礎的微服務和雲端原生架構，可以更快速地提供IT服務，縮短上市時間以滿足客戶需求。行動通信分公司的業務支援系統現代化後，成功為中華電信帶來諸多效益。預計將其視為單一系統來使用，有效管理整個企業的業務營運，包含用戶、大型企業、中小企業及批發等業務單位。