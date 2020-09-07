SecureCircle 推出雲端代管服務　保護企業檔案／程式原始碼

來自美國的SecureCircle專注於非結構性的文件檔案保護及分享技術，可支援macOS作業系統，並從驅動程式層進行檔案加密的軟體。SecureCircle原本的設計就是針對企業內部及外部協同工作做檔案資料的保護，為了幫助中小企業無須改變原來檔案存取的方式，就能做到大型企業等級的檔案保護機制。

2020年許多國內外的知名企業與政府機關皆發生嚴重的資料外洩事件，導致客戶個資以及公司重要產品研發資料外流到競爭對手或駭客手中。許多研究機構報告顯示企業資料外洩的主要途徑，包含：人為的系統設定疏失、內部員工或合作夥伴的惡意竊取行為、以及駭客入侵等。這類重大資料外洩事件發生時，也導致企業的損失金額平均高達約800萬美金。

中小企業一般沒有IT資安的專業人員協助建立資安防護機制來避免資料外洩，而且中小企業要跟很多協力廠商共同開發產品及合作產品行銷，在這些協同工作的過程更容易造成機密資料的流失。現在台灣代理瀚錸科技與SecureCircle攜手建置專為中小企業量身定做推出SecureCircle雲端代管服務，提供雲端部署SecureCircle，以及長期系統維運的服務，以幫助中小企業全面保護重要客戶個資及研發資料，無須額外採購與管理實體伺服器又能降低IT部門的工作負擔。

SecureCircle與傳統檔案加密技術的最大不同：