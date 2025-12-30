QNAP 2025 Bounty Program 成果　提升產品安全與合作機制

威聯通科技（QNAP Systems, Inc.）公布2025（今）年QNAP Bounty Program年度成果，展現在產品安全上的持續投入，並透過透明且制度化的協作機制推動整體安全提升。

截至2025年12月1日，QNAP透過Bounty Program收到224份弱點報告後指派CVE（Common Vulnerabilities and Exposures）ID，並成功在內部流程中快速定位並修補問題，所有Critical/Important等級漏洞均能在1週內完成修補，大幅降低產品資安潛在風險。

今年共有151位外部資安研究員為QNAP產品安全做出貢獻；截至9月，QNAP已發出US$ 88,000獎金，感謝研究社群對提升用戶資料安全的支持。QNAP將持續推動協作式漏洞揭露（CVD）文化，強化與資安社群的長期合作。

威聯通產品資安事件應變團隊（PSIRT）資深經理黃士展表示，建立透明的回報管道、攜手研究社群，是企業強化安全成熟度的重要基礎。

為確保產品能在真實威脅情境中維持高韌性，QNAP積極參與國際級競賽與第三方安全測試，包括：

Pwn2Own 2024及Pwn2Own 2025：透過高強度攻防情境驗證產品防護能力。

國家資通安全研究院（NICS）產品資安漏洞獵捕活動：參與國家級資安檢測架構。

委託頂級資安公司進行紅隊滲透測試：以全攻擊鏈模擬方式強化QuTS hero系統韌性。

這些參與不僅提升QNAP的攻防視野，也加速內部安全機制的改善與落地。

為構建更安全與透明的產品開發環境，QNAP今年進一步強化安全軟體開發生命週期（SDLC）的關鍵環節，包括：

隨著Bounty Program與內部安全流程持續拓展，QNAP正積極擴編PSIRT（Product Security Incident Response Team），尋找具資安熱忱的專業人才。歡迎更多致力於安全研究、漏洞分析與安全工程的夥伴加入，一同打造值得全球用戶信賴的安全平台。