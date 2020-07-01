康普通信系統推出 AI 型 RUCKUS Cloud，帶動雲端託管網路進化

CommScope 康普通信系統宣佈推出AI型網路管理即服務平台RUCKUS Cloud，支援企業IT部門和託管服務供應商（MSP）輕鬆管理融合式有線和無線網路。RUCKUS Cloud奠基於可編程微服務架構，輔以機器學習（ML）和人工智慧（AI）技術，兼具單一窗口管理能力、網路能見度、服務品質保證等多項優點，有利於 IT 團隊更快排除問題，主動提升使用者體驗。

RUCKUS Cloud平台奠基於微服務型的雲端內控制器架構，確保完整的可編程性、可擴展性和高可得性，亦可快速修復並推出功能。RUCKUS Cloud能與RUCKUS Analytics緊密搭配成為一套雲端服務，提供整合式管理、服務品質保證和網路智慧功能，完全不需要預置的本機部署硬體和功能：

統一有線和無線管理－採用直覺化、意圖式的工作流程，能加快大型場地以及數百或數千個站點的佈建、管理與控制作業。

機器學習及人工智慧－提供分析工具，支援IT快速應對問題，防止網路異常狀況發展到會影響服務的層次。RESTful API－OpenAPI相容的API可讓IT部門自動化執行各種網路功能，建立自訂儀表板和報告，並且輕鬆將 RUCKUS Cloud 整合到現有的企業系統。

MSP 儀表板－可讓MSP提供品牌化服務，同時管理多位終端客戶。

網路狀態監控－IT團隊可依照最符合使用者需求的服務層級協議（SLA）來定義並衡量效能。

遠端用戶端疑難排除－可以遠端存取連線記錄，明確找出錯誤點，快速回應使用者通報的網路問題，不受用戶端位置的影響。

規劃與報告－提供過去12個月內的裝置與零件資料，協助IT作出資訊充分的網路規劃決策。

康普通信RUCKUS產品資深副總暨總經理Pramod Badjate表示，企業的IT部門和託管服務供應商使用本平台，可大幅改善效率與使用者體驗。預計推出新的機器學習和人工智慧功能，提升網路自動化和自我修復能力，這些效益將更為顯著。

RUCKUS Cloud是康普通信企業願景中的核心產品，其分散式連線和供電架構的每個元件都交由單一分析引擎進行監控，並透過單一雲端主控台進行管理。康普通信獨家供應此架構中的每一項元件，包括Wi-Fi和交換器、銅纜和光纜結構纜線，以及建築物內的行動網路連線功能。