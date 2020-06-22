Check Point 揭密企業步入「新常態」後的首要資安任務

Check Point發佈一項調查結果，揭密企業在疫情期間如何管理網路安全，並列出步入「新常態」後未來幾個月的首要資安任務和挑戰。

超過86%的受訪者表示，疫情期間最大的IT挑戰是轉向大規模居家辦公模式，而最大的安全問題則是維護員工VPN輸送量。Check Point對全球270多名IT和安全專業人員所做的調查主要結果如下：

疫情導致封城（lockdown）初期面臨的主要安全問題：62%的受訪者認為，最初封城期間面臨的主要問題是確保員工遠端存取安全和維護VPN輸送量，其次是防止社交工程攻擊（47%）及保護員工終端和家用網路安全（52%）。

辦公室重新開放後的「新常態」：75%的受訪者表示，隨著解除封城禁令逐漸鬆綁，部分辦公室已對特定員工再次開放，但全球員工平均每週仍有4天需要居家辦公，顯示居家辦公的漏洞和威脅將長期存在。

居家辦公的安全漏洞：65%的受訪者表示，他們的公司禁止非受管理的電腦進入公司VPN，但只有29%的公司在員工家用電腦上部署終端安全防護，35%的公司執行合規檢查；而42%的受訪者指出其公司開始進行網路安全培訓。這些結果顯示出企業正暴露在以居家辦公人員為目標的第五代網路攻擊威脅之下。

面對未來幾個月「新常態」的首要安全任務：79%的受訪者認為，由於員工仍繼續彈性地居家辦公，他們的首要任務是加強安全防護並抵禦攻擊。43%的受訪者表示計畫部署行動安全解決方案，而39%的受訪者則打算整合安全資產，以消除不斷擴展的網路邊界上的「盲點」。

未來12個月企業將面臨的主要網路安全挑戰：超過75%的受訪者表示，他們最擔心網路攻擊不斷增加，尤其是網路釣魚和社交工程漏洞；51%的受訪者擔心對非受管理的家庭終端裝置所發起的攻擊，而有33%的受訪者憂心針對員工行動裝置的攻擊。

Check Point台灣區總經理劉基章表示，因應新冠肺炎疫情，企業幾乎連夜趕工調整其網路和安全架構，但仍不可避免地留下了安全性漏洞，使其暴露在更多的攻擊威脅下，並讓網路犯罪者有機可乘。隨著全球封城禁令逐漸解除，正漸漸轉向『新常態』工作方式，企業需要使用全面的端到端安全架構，以確保員工家用電腦和行動裝置到企業資料中心的連線安全無虞。雖然疫情總有一天會消失，不過它引發的網路犯罪熱潮依然存在，唯有採用正確的安全防護措施，才能有效防止攻擊造成的大規模損失和破壞。

Check Point指出企業面對更多網路攻擊時，還須應對疫情期間網路和工作方式的快速變化。（左至右）Check Point台灣區總經理劉基章與Check Point台灣區技術總監傅國書。

Check Point於四月展開的一項調查顯示，企業面對更多網路攻擊的同時，還必須應對疫情期間網路和員工工作方式產生的大規模快速變化。71%的受訪者表示2020年2月和3月網路攻擊數量有所增加，95%的受訪者認為在為員工提供大規模遠端存取和管理影子IT（Shadow IT）上將面臨更多的IT安全挑戰。