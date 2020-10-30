Nutanix 推出為混合雲與和多雲環境資料管理平臺

Nutanix宣佈推出跨雲（cloud agnostic）多資料庫管理解決方案Era 2.0，將Nutanix資料庫管理解決方案延伸至跨雲和叢集管理場景，為IT和資料庫團隊簡化操作並降低成本。Nutanix還宣佈擴大對Postgres和SAP HANA的支援，並與HCL Technologies（HCL）合作推出根據Era 2.0的聯合解決方案。

透過為資料庫佈建和生命週期管理帶來一鍵式的簡易及隱形化操作管理，Era使IT團隊能夠提供「資料庫即服務」（Database as a Service）。作為多資料庫解決方案，Era除了可支援Postgres和SAP HANA外，亦可支援Oracle、Microsoft SQL Server、MySQL和MariaDB等。

Era 結合了 Nutanix 超融合基礎架構（HCI）軟體的可擴展性和高效能的特性，以及雲端資料庫服務的靈活性，進而能簡化資料庫管理。Nutanix新推出的 Era 2.0 解決方案具有以下功能：

Nutanix Era 2.0協助客戶使用統一的工具、標準和安全性原則在多個雲中配置和管理資料庫，同時為每個資料庫選擇合適的雲環境，以提高靈活性並大幅降低成本。Era 2.0還提供跨多個分散式叢集和資料中心的簡化操作，實現擴展性並具備一鍵式配置、複製和修補功能。除了透過跨雲、無縫的行動數據來簡化操作和降低成本外，Era 2.0還支援新功能，包括透過公有雲快速擴張容量、開發及測試、容量修復和資料庫效能的遠端優化等。

Era的功能已擴展至關係資料庫引擎SAP HANA上，如此一來客戶可以擁有SAP HANA部署的一鍵式管理體驗。Nutanix是首批通過SAP HANA擴展和最新擴展認證的HCI平臺之一，簡化SAP業務應用程式和SAP資料庫解決方案在SAP HANA上的部署。

Nutanix宣佈為Postgres提供全天候24小時支援，協助客戶實踐關鍵任務部署。與競爭對手不同之處在於Nutanix團隊除提供基礎架構平臺和Era管理服務外，還提供包括針對Postgres資料庫引擎的端到端支援體驗以更加迅速地解決問題。

針對尋求全面管理解決方案的客戶，Nutanix與全球領先的技術公司HCL合作，共同打造由Era 2.0支援的產品：SKALE DB。SKALE DB由HCL和Nutanix聯合開發，透過提供安全、可擴展的資料庫即服務（DBaaS），協助企業加速實現資料現代化。

Nutanix資深副總裁暨Nutanix Era、資料庫和關鍵業務應用程式總經理Bala Kuchibhotla表示，企業正尋求更多技術解決方案以支援其混合雲和多雲策略，雖然部分供應商已提供其應用程式於行動裝置上服務的能力，但在多雲資料庫管理的創新仍不夠多。Nutanix Era藉由提供跨雲的多資料庫管理解決方案，真正釋放混合雲和多雲的潛力。