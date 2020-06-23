思科實現更具智慧自動化系統

思科推出全新基於意向網路的解決方案，協助企業優化業務及網路營運。此項創新解決方案專注簡化自動化系統，並提供IT及業務見解，讓IT團隊能夠更靈活運作，同時全面配合業務目標，在現今的商業環境中至關重要。

思科透過提供先進的自動化功能，提升用戶體驗，同時簡化IT流程。自動化已成為提升IT效能的基礎，讓IT團隊可更靈活及主動地工作，同時減少網路維護所需的時間。最新的自動化創新技術包括：

思科軟體定義（SD-WAN）創新：由Viptela支援的Cisco SD-WAN，現可與Cisco Umbrella整合，為企業提供全面的雲端原生資安，免受因軟體即服務（SaaS）及網路連接而引起的主要網路攻擊。Cisco Umbrella能在一個整合雲端服務中，提供安全網站閘道（SWG），網域名稱系統層級資安（DNS-layer security），防火牆及雲端存取安全代理程式（CASB）功能。配合自動化配置及簡化許可證審核功能，Cisco SD-WAN與Cisco Umbrella的整合可支援快速部署，而且易於使用，提供卓越的用戶體驗及最佳資安防護。

思科用戶定義網路（User Defined Networks）：利用思科用戶定義網路，IT人員可透過思科DNA中心進行無線網路分段，控制終端用戶權限。終端用戶亦能將其電子裝置進行安全連線，並透過User Defined Network流動應用程式，選擇控制能連接至個人網路分段的裝置。

思科將進一步為以往未受監控的設備提供見解，讓IT人員更有效進行分段工作，同時優化物聯網（IoT）設備管理。透過將網路細分成不同部分，網路分段能提升效能表現，並加強網路資安，但一直是一項艱鉅的任務，特別是多元的物聯網終端生態系統中。為應付網路分段帶來的挑戰，思科亦推出以下功能：

AI Endpoint Analytics人工智慧端點分析：透過AI Endpoint Analytics，思科DNA中心可識別大量以往未知的終端，並利用各種背景資料及人工智慧進行理性分類，而IT人員亦可根據從中所獲得的資料，為可擴展的自動化策略奠定基礎。

分類政策分析：思科DNA中心亦可透過分析多組端點之間的流量，制定可作為適合網路分段基礎的政策。

除了提供卓越的用戶體驗及行為見解外，現今無線網路不斷為企業帶來更多商業價值。Cisco DNA Spaces室內地點服務平台透過新增更多功能擴大可視性，從而為企業提供保障實體安全空間所需的資訊。