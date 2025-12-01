Akamai 2025 資安回顧報告：揭露 AI 武器化與 API 攻擊肆虐

Akamai Technologies發佈其「2025年度資安回顧報告：AI、API與肆虐的威脅（Year in Review 2025：AI, APIs, and a Whole Lot of Audacity）」。

2025年度資安回顧報告深入剖析了過去一年網路攻擊者如何將AI從實驗階段轉化為成熟的進攻武器，並針對企業數位骨幹—API介面，展現出前所未有的攻擊膽識（Audacity）。

Akamai報告指出，2025年資安界最顯著的特徵是攻擊者的「肆虐性」。與過去亂槍打鳥的攻擊模式不同，現在的威脅者展現出更高的精準度與策略性。

針對性攻勢：攻擊者不再僅滿足於竊取零星資料，而是大膽地針對AI模型本身及相關的供應鏈發動攻擊。

利用信任鏈：駭客精準鎖定企業內部的「信任邊界」，利用AI SaaS工具與核心系統整合時產生的權限縫隙，發動跨層級的複雜攻擊。

AI技術的普及為駭客提供了前所未有的「自動化能力」。Akamai的監測數據顯示：

惡意機器人激增：在亞太地區及全球範圍內，AI驅動的惡意機器人流量在過去一年激增了300%。這些機器人能模擬真實用戶行為，大幅降低了規避偵測的難度。

全自動殺傷鏈（AI Kill Chain）：駭客已能利用AI自動化整個攻擊流程，從蒐集情資、生成針對性釣魚內容，到開發能根據防禦反應實時調整的變種惡意程式，這使得企業的應變時間被極度壓縮。

API作為現代數位業務的血脈，其安全性在2025年面臨前所未有的挑戰。

驚人的攻擊基數：Akamai在2024年共觀察到超過3,110億次針對Web應用程式與API的攻擊，同比增長達33%。

慘重的經濟損失：據估計，API安全漏洞每年導致全球企業損失約870億美元。若不採取有效措施，此數字預計在2026年將突破1,000億美元大關。

殭屍API的隱憂：許多企業內部存在大量遺忘、未更新或未納入監控的「殭屍API（Zombie APIs）」與「影子API（Shadow APIs）」，這已成為企業資安結構中最脆弱的後門。

面對攻擊者的肆虐行為，Akamai專家提出針對2025年及未來的關鍵防禦策略：

提升API全局可視化：企業必須進行全面的API資產盤點，確保每一個接口（從設計到運行時）都具備深度監測與態勢管理能力。

AI專屬防火牆：針對大型語言模型（LLM）的應用，應導入專門的防護機制，以對抗提示詞注入（Prompt Injection）與數據中毒等新型攻擊。

防範「肆虐性」勒索：在勒索軟體日益自動化的今天，應透過微分段（Micro-segmentation）技術限制攻擊者的橫向移動空間，將潛在損失最小化。

Akamai諮詢資深資安長Steve Winterfeld表示，2025年的數據告訴我們，資安防禦不能再僅限於防禦。當攻擊者利用AI展現出這種肆虐的膽識時，我們必須比他們更早掌握可視化數據。這不再只是技術層面的對抗，更是一場關於誰能更有效率地利用AI進行治理與偵測的競爭。