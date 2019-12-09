精誠結盟 nCipher 攜手強化企業資安力

精誠資訊結盟通用型硬體安全模組（HSM）領導品牌nCipher Security，成為nCipher在台獨家代理商，領先全台引進整合公開金鑰基礎建設（PKI）、SSL／TLS加密金鑰保護、資料庫安全、程式碼簽章、數位簽章、特權帳戶管理、雲端與大數據應用等解決方案的nShield HSM。

nCipher也分享「2019全球加密趨勢研究」，調查顯示加密應用在所有產業都呈現穩定成長，但也有61%受訪者表示金鑰管理非常困難且深具挑戰，研究更進一步指出，硬體安全模組（HSM）對於加密與金鑰管理策略的重要性，在2019年可望提升近一成！針對港台企業進行的研究也指出，由於港台企業採用雲端技術相當普遍，保護雲端數據便成為推動數據加密部署的重要因素。

精誠資訊副總經理詹伊正表示，nCipher加密解決方案，幫助企業保護雲端應用、IoT物聯網、區塊鏈、電子支付等新興技術，並滿足各種合規要求。目前nCipher加密解決方案在台已有不錯的成效，包括政府單位、高科技製造業、醫療產業等都有落地應用成功案例。

nCipher台灣區銷售總監涂敬智表示，未來nCipher與精誠也將提供企業客戶線上測試平台，加速HSM介接解決方案與應用的推廣，協助台灣企業加速佈局資安防禦。

2019年成立的nChpher Security是通用硬體安全模組（HSM）市場的領導者，提供企業保護敏感性資料、網路通訊與基礎架構所需的加密解決方案，協助企業安全地應用雲端、物聯網、區塊鏈或數位支付等新科技。