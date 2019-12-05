宜鼎微軟策略聯盟　催出AIoT邊緣落地

InnoAGE SSD是目前唯一整合微軟Azure Sphere的儲存解決方案，更是針對設備智能化基礎而設計的產品。產品本身即提供運算與可程式化的執行能力，並強化資料安全防護機制；而特別導入的頻外管理，更是為了因應未來邊緣化設備的遠端管理需求而設計。未來智能化的邊緣運算裝置，將可以透過頻外管理，實現安全且獨立的遠端管理和資料傳輸。

宜鼎國際與微軟共同召開「深化AIoT 賦能智慧邊緣」記者會，宣布雙方互為策略合作夥伴，提供技術顧問並共同推動InnoAGE SSD導入智能化系統。會中除了展示新品InnoAGE外，也提出未來智慧物聯的邊緣設備，應將頻外管理納入標準規格。

平均而言，物聯網系統商在安裝了設備架構後，後續的維護和管理成本還高達80％，而其中有很大的比例來自停機時間及其衍生的成本。除了遠端管理和監控之外，一旦發生系統異常，唯一選擇就是派遣技術人員至現場手動修復和恢復系統，進而導致高昂的維護成本和過長的停機時間，未來AIoT時代，邊緣設備的需求急遽增加，人機比將從1:20擴大到 1:1000，解決人力、維運成本、停機時間的問題，已經成為進入AIoT刻不容緩的挑戰。

為了推動AIoT智慧管理落地，宜鼎與微軟合作，在軟體、硬體、韌體上研發創新：在邊緣設備端導入頻外管理系統（out of band management），以單獨傳輸路徑來解決此問題；同時在硬體上新增設計乙太網路與WiFi接口；加上針對不同應用市場的客製化軟體介面，提供簡單便利的遠端操作。換句話說，在無法進入操作系統或整個系統崩潰的情況下，SSD仍然能夠以遠端控制的方式恢復運行，大幅減少設備維運支出。