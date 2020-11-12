Airbnb 公布亞太地區遠距工作大調查

後疫情時代，帶著電腦就能夠在任何地方生活、工作的「數位遊牧民族」（digital nomads）人數不斷增加。根據Airbnb委託全球市場調查和數據分析公司YouGov製作的「數位遊牧民族調查」 指出，亞太區許多地區皆有超過五成的受訪者正在「在家工作」。即使台灣受疫情影響較小，遠距工作的比例較低，仍有超過五成台灣的人們想要嘗試融合工作與度假的「數位遊牧民族」生活，認真工作之餘亦可探索異地風情。其中，Airbnb調查也發現，「台中」是最多台灣人嚮往的「工作度假」盛地！

遠距工作儼然成為最新趨勢，在疫情影響下，Airbnb發現工作、旅遊與日常生活界線漸趨模糊，工作場域不再僅限於自家或是公司，找個「第三場域」成為顛覆以往工作模式，開展為新日常。Airbnb調查顯示，由於台灣疫情控制得宜，相較於泰國（34%）、紐西蘭（34%）、澳洲（33%）與韓國（31%）都有超過三成（34%）的民眾曾經在家工作，台灣曾經遠距工作的受訪者只有不到兩成（16%），儘管如此，仍有超過半數（51%）的台灣民眾對遠距工作躍躍欲試。值得注意的是，最希望能夠遠距工作的年齡層，是現年24到39歲的「千禧世代」，而23歲以下的「Z世代」，則可能因為多數尚未踏入職場，僅有36% 希望未來能夠遠距工作。

Airbnb 調查發現，工作度假之所以吸引台灣人，是因為能將工作與假期兩件事情合而為一（48%），其次則是能夠換個環境讓生活有新體驗（47%）。有趣的是，有47%年紀在56至64歲的嬰兒潮世代受訪者認為，工作度假最吸引人的地方是讓他們有更多機會接近大自然，Z世代則擁抱能夠換個環境增添新體驗（52%），顯示不同世代期待工作度假的原因大不相同。

若被問到期待的工作度假地點，有36%的受訪者最希望到其他城市工作度假，也有35%希望可以到其他國家遠距工作；有趣的是，女性受訪者最想要換個城市（38%）、男性受訪者更想要到偏鄉一邊工作一邊度假（36%）。至於最想要換個國家體驗生活的，則非高收入族群莫屬了，高達43%月入10萬元以上的受訪者希望工作度假的地點能在其他國家。

儘管想出國工作度假的受訪者不少，但在各國國門暫未開放的此刻，台灣本地最讓人嚮往的遠距工作地點又有哪些呢？要件不外乎是風景優美、遠離都市塵囂之地，超過三成的民眾想在幽靜鄉村（35%）或廣袤海岸（30%）生活加工作。調查也發現，「台中」是台灣民眾最想定居的遠距工作城市（27%），其次是花蓮（26%）、台北（23%）、台東（20%）與台南（17%）。從不同世代來看，Z世代的選擇集中在台北（39%）、台中（37%）、高雄（27%）等大城市，現年40到55歲的X 世代則偏好花蓮（31%）、台東（23%），嬰兒潮世代也有不少選擇澎湖、南投等地，呼應他們想要貼近自然的偏好。

若由受訪者目前居住的地區來看，可以發現台灣民眾特別偏好選擇鄰近居住地的主要城市：36%的中台灣民眾的工作度假首選地是台中、27%南台灣民眾首選台南、各有30%的東部受訪民眾選擇花蓮或台東；至於北部地區民眾則想要離開北部，有29%希望能在花蓮工作生活。