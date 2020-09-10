Pure Storage二代FlashArray//C更加親民

Pure Storage發表第二代FlashArray//C全快閃儲存陣列，讓容量需求龐大的工作負載大幅降低成本，直接淘汰現行混合式硬碟陣列。FlashArray//C採用Pure的DirectFlash技術與Purity軟體平台來提供符合成本效益的效能與功能。

隨著第二代FlashArray//C的推出，Pure將順勢延伸其QLC優勢，不僅將單純的QLC變成高耐用度的儲存媒體，同時更帶來新的經濟效益，比市場上相似容量的混合儲存陣列節省30%的成本。FlashArray//C提供24.7TB與49TB兩種容量的QLC DirectFlash模組來實現最低整體持有成本，讓全快閃儲存變得更加親民，適合原先被迫採用傳統磁碟或低效率混合式解決方案的使用情境，例如：資料備份與保護、測試開發環境，以及工作負載整合的情境。

現代企業要能快速存取所有資料，不論是營運關鍵或容量導向的工作負載與應用程式皆如此。Pure的FlashArray產品陣容大幅簡化IT營運且更加順暢，在靈活的單一服務平台上存放所有資料。FlashArray//C適合容量導向的工作負載；FlashArray//X則適合效能密集的工作負載，至於雲端則可採用Cloud Block Store。

透過單一FlashArray平台的通用資料服務，就可輕鬆迅速存取、管理及保護橫跨不同工作負載、地理區域及雲端的資料。同時，將高容量使用情境（如備份儲存與工作負載整合）及高效能使用情境（如雲端原生資料庫）的資料彙整在一起，企業就能跨越不同平台，藉由強大的數據分析來創造商業價值，充分享受共通的API、監控與世界級支援。

Pure Storage FlashArray產品行銷副總裁Scott Baker表示，一套符合經濟效益的高容量解決方案甚至還能為解決更大的問題，那就是提供一套完整平台來滿足客戶的所有資料儲存需求，進而消除企業儲存的複雜性。第二代FlashArray//C的推出，讓快閃儲存的效益更加親民，讓更多使用情境享受這項經濟優勢。未來，混合式儲存終將成為過去。