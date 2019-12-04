Gartner：2020 十大策略科技趨勢預測

Gartner提出2020年企業必須了解的十大策略性科技趨勢，分別為超級自動化、多重體驗、專業知識的全民化、增進人類賦能、透明化與可追溯性、更強大的邊緣運算、分散式雲端、自動化物件、實用性區塊鏈以及人工智慧安全性。

根據Gartner定義，策略性科技趨勢是指正處於有所突破或崛起狀態，且未來可能帶來廣泛的顛覆性影響與更多應用的趨勢；此外，策略性科技趨勢同時也具有快速成長、變動性高且將於未來五年內到達引爆點的特性。

Gartner副總裁暨傑出分析師David Cearley指出，2020年Gartner十大策略科技趨勢均圍繞著『以人為本的智慧空間』這個核心概念，也是現今科技發展最重要的面向之一。從思考科技對顧客、員工、商業夥伴、社會或其他重要利益關係人會產生什麼樣的影響，企業採取的所有行動都是為了直接或間接影響這些個人和群體，這就是以人為本的做法。

2020年十大策略性科技趨勢包括：

：是結合多種機器學習（ML）、套裝軟體和自動化工具來完成工作的過程。超級自動化不僅涵蓋了豐富的工具組合，也包含自動化本身的所有步驟（發現、分析、設計、自動化、測量、監控與重新評估），其重點在於了解自動化機制的範疇、這些機制彼此之間的關係，以及如何進行機制的整合與協調。

超級自動化趨勢起源於機器人流程自動化（RPA），但在機器人流程自動化外，還需要結合各種工具來協助複製任務流程中人類參與的部分。

：到了2028年，使用者體驗將在使用者對數位世界的感知和互動方式兩個面向發生重大轉變。虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）和混合實境（MR）改變人們感知數位世界的方式，而對話式平台正在改變人類和數位世界互動的方式。這種感知與互動模式的轉變，將在未來帶來多重感官與多重模式的體驗。

：是指透過徹底簡化的體驗，且在無須接受密集又昂貴培訓課程的前提下，協助人類取得專業技術知識（機器學習、應用程式開發）或商業領域專業知識（銷售流程、經濟分析）的管道。

Gartner預測到了2023年，專業知識全民化的趨勢將在四大面向加速發展－資料與分析技術的全民化；開發的全民化；程式設計的全民化；知識的全民化。

：是利用科技來增進人類在體能和感知力上的機能，並成為人類不可或缺的一部分體驗，其中體能增進是藉由在人體內植入或配戴科技元件（穿戴式裝置）來增進人類的機能；而認知增進則是透過傳統電腦系統及新興智慧空間中多重體驗介面的資訊和應用來實現。

：越來越多的消費者意識到個人資料是非常寶貴且必須受管控的，而企業也體認到保護和管理個人資料的風險日益增加，因此各國政府同步實施嚴格立法來確保企業組織確實做到這一點。透明化與可追溯性已成為支持這類數位倫理及隱私權需求的關鍵要素。