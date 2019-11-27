Check Point 可加強物聯網裝置韌體的安全解決方案

Check Point推出全新物聯網網路安全技術，提供強化和保護物聯網裝置韌體的綜合性安全解決方案，幫助客戶抵抗日趨複雜的網路攻擊。此項技術由Check Point收購的以色列新創公司Cymplify提供，未來將被整合至Check Point Infinity架構中。

物聯網裝置在消費、企業、工業和醫療領域的普及，但既有的安全隱患為網路罪犯帶來了可乘之機，透過發起第五代和第六代網路攻擊來入侵裝置（如監控網路攝影機）、操控裝置的運作（如滲透醫療設備），甚至控制重要基礎建設（如製造工廠）蓄意進行大規模破壞。而Check Point的新技術無疑為網路攝影機、智慧電視、電梯控制器或醫療設備（比如輸液幫浦）添加了一層防護網，能夠迅速抵抗包括零日攻擊在內的複雜威脅。

Check Point產品副總裁Dorit Dor博士表示，這次發布的新技術反映Check Point持續為所有數位平台提供一流網路安全的決心。第五代和第六代網路威脅瞄準了包括物聯網裝置在內的不斷成長的新平台和正在開發的平台，因此擴展網路安全解決方案的功能成為當務之急。Cymplify與Check Point Infinity 架構的整合將加強安全防護能力，幫助客戶減少物聯網網路風險，並在不中斷關鍵業務的情況下提前處理相關威脅和漏洞。