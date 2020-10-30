「振興」與「轉型」不間斷　Google 智慧台灣添增計劃內容

Google日前宣佈「Google 智慧台灣計劃」推出更多內容，持續聚焦「振興」與「轉型」。延續2020年5月推展來台的「Google 大學交流計劃」，Google 將擴大計劃範疇，提供更多資源推動台灣電腦科學領域發展，包括鼓勵包容性發展的社會創新研究、降低人才培育門檻。Google也透過舉辦年度「Grow with Google」巡迴研習營，於11月份在台灣提供影音創作、機器學習及數位行銷三大領域的免費課程，透過線上直播與實體教學的方式，輔導中小企業、行銷人員提升數位技能，讓對機器學習領域和經營YouTube頻道感興趣的人們都能受惠。

自2018年智慧台灣計劃啟動後，Google便致力與產官學界一起透過各類型人才培訓、提供免費學習資源，協助台灣加速數位轉型、活絡產業與經濟成長。2020年5月首次登台的「Google大學交流計劃」，透過「Google 博士獎學金計劃」幫助獲獎學生發展電腦科學學術與人脈發展。現在大學交流計劃的資助範圍及研究交流機會已擴大如下：

Google 包容性研究獎計劃（Award for Includsion Research Program）：這是一項新的研究贊助計劃以支持更多的包容性研究，此全球性的計劃會挑選並贊助運用電腦科學加以解決少數族群需求的學術研究。Google希望支持更多正向的社會創新研究與機構。此計劃開放給來自受認證學術機構的教師申請，而2020年是該計劃嘗試實施的一年，Google也開始透過新方式來支持學術研究。

探索電腦科學研究獎計劃（exploreCSR）：Google希望讓更多學生投入電腦科學的研究，特別是來自少數族群背景的研究人員。因此「探索電腦科學研究獎計劃」資助大學舉辦電腦科學研究工作坊，以提升少數族群投入此領域研究與職涯的人數，例如：鼓勵東亞女性研究生繼續攻讀博士學位。除了獲得資助外，獲獎者還有機會加入相關社群加以實踐，參與各地學生的成果評估，以及與Google研究人員合作。

Google 智慧台灣計劃亦針對強化機器學習發展屢行承諾，數年來除了促進數千名人才交流的「Google AI創新研究營」、提供「Explore ML」的線上AI學習資源，Google更進一步與經濟部工業局、財團法人資訊工業策進會共同推動「探索機器學習入門」巡迴實體課程，首次將相關課程推廣至北部之外，讓中部、南部及東部的學生與一般民眾都能報名參與，期許透過深入淺出與實際操作的教學，分享機器學習的概念給更多民眾，除實體課程外也將加開直播場次，讓更多人認識人工智慧。

為幫助創作者在快速變動的數位時代下持續學習，Google 也提供「YouTube創作者學院」初階到進階的線上免費影音課程。無論是正準備經營頻道的大眾，或是已有基礎且希望建立頻道品牌策略的創作者，Google 都可以協助各階段創作者從零開始的基礎課程。透過分享頻道變現要素，創作者廣告生態以及成功案例，Google也可以協助各位創作者建立頻道會員與粉絲贊助的長期商業模式。

疫情帶動全球進入「數位轉型」的世界，各行各業皆在調整腳步，而數位行銷的能力更顯重要，為協助更多產業與人才增進數位技能、活絡台灣線上經濟活動，Google提供「行銷人才工作坊」及「撰寫數位行銷策略」課程，分享Google我的商家及Google Ads等工具實作與企劃策略，並以「餐飲」、「旅遊」及「教育」等產業案例深入分析實際成效。另因應年末的電商旺季，Google也開設了「中小企業電商工作坊」協助在地中小企業建立網路聲量，讓商家透過數據掌握消費者洞察、提升營運力，走向國際市場。

面對台灣未來的發展，Google將持續秉持今年智慧台灣計劃中「振興」與「轉型」的主軸，透過人才與中小企業的數位力培育促進台灣經濟振興；而在轉型方面，除了技術與工具的應用，Google更將持續耕耘AI與電腦科學人才發展、數位教育環境以及數位素養教育三大面向，持續幫助台灣實現數位轉型目標，邁向智慧發展並讓世界看見台灣。