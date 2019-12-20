Dell Technologies：2020 年為數據時代的下個十年鋪路

2019年將過，即將迎接2020年，而這一年也象徵科技邁入全新里程碑。自駕車將穿梭於大街小巷、虛擬助理將可預測需求並回應命令、萬物互聯及智慧化環境將會遍及各產業。

Dell Technologies 集團營運長暨副董事長 Jeff Clarkec 分享，過去十年的科技的巨大進程。儘管目前全自動駕駛汽車還無法在高速公路上自由穿梭，但未來幾年，各家廠商將實現自駕車車隊上路的終極目標。許多日常裝置、系統、以及應用程式都已實現連網與智慧化，包含醫療應用、工業機械、金融系統，並構成所謂的「邊際（The Edge）」。

所有創新與發展，皆源自龐大的數據量與運算力，以及橫跨邊際、雲端、以及核心資料中心基礎架構的數據處理容量。隨著未來十年的數據量不斷成長，可以預估到2030年，應用程式與服務的模式將勢必遠遠超出想像。

2020年將是一個新的開端。戴爾提出的「數據時代的下個十年」將正式拉開帷幕，跨入嶄新的時代，戴爾對來年做出以下六大科技預測：

在邁入2020年之際，許多資訊長將「數據可視性」列為企業IT的首要任務，因為他們深知，數據是驅動創新的關鍵因素。

將看到許多企業加快數位轉型的步伐，不僅推動IT基礎架構的簡化與自動化，還會將多個系統與服務整合成完整的解決方案，確保IT環境的透明度與管控性。此外，架構、協作、以及服務的一致性將為數據管理開啟嶄新的大門，並最終使數據成為推動AI與機器學習的利器，進而實現IT自動化。

混合雲架構支持的多雲IT策略將扮演至關重要的角色，協助企業在落實更佳的數據管理性與可視性之餘，確保數據維持存取性與安全性。事實上，根據IDC預測，至2021年全球將有超過90%的企業，依賴橫跨本地端／專屬私有雲、多個公有雲、以及既有平台的環境，來滿足基礎架構的需求i。

隨著5G以及邊際部署持續發展，私有的混合雲將存在於網路邊際，以確保數據的即時可視性與就地管理。這意謂，企業將期望看到更多的雲端與服務供應商，能滿足他們在所有環境中對混合雲的各種需求。

此外，還將看到安全與數據保護機制在混合雲環境中進行更深入的整合，尤其是當更多企業採用容器以及Kubernetes作為應用程式開發之用。僅在雲端基礎架構上進行數據保護將無濟於事 — 企業必須在數據管理策略層面，從邊際、核心到雲端全面貫徹數據保護。

2020年，各種彈性消費以及「即服務」選項將加速發展，協助企業把握機會，轉型至軟體定義與雲端IT環境。因此，這些企業將能根據其業務需求，選用適合的付費方案，充分發揮端對端IT解決方案的優勢，實現數據的可移動性與可視性，必要時甚至能因應更密集的AI與機器學習的工作負載。

5G連網為醫療、金融服務、教育、以及工業製造，創造出許多新的使用情境和可能性。因此，SD-WAN以及軟體定義網路解決方案，成為整合IT基礎架構解決方案的核心要角，確保大規模的數據工作負載能在邊際、核心、以及雲端環境之間高速且安全地移動。開放式網路解決方案將超越專屬架構，企業體認到長期管理與保護數據的唯一成功途徑，即是彈性與靈活性，而目前只有開放式軟體定義網路才具備這些特性。