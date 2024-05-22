雲科大致力AI智慧校園　NVIDIA DGX H100 神助攻

為了落實「以創新教學與產業對接為特色的國際知名大學」發展願景，國立雲林科技大學（YunTech，簡稱：雲科大）資訊中心導入建置NVIDIA DGX H100系統，並建立YunTech AI資訊網，範疇涵蓋了7大核心領域：包括AI校園新聞、AI人才培育、AI專業團隊、AI工具資源、AI行政系統、AI算力服務，提供雲科大AI技術以及應用成果展示窗口，讓老師與學生得以深入研究創新應用，以促進社會、經濟、環境的永續發展。

國立雲林科技大學資訊中心主任張慶龍博士說明，雲科大制定了AI專業學習地圖，規劃包括AI系統、電腦視覺、大數據分析、機器人技術等領域的專業課程，並設有AI講堂，講授機器學習與財務金融等相關主題，培育AI世代所需的人才。

在雲科大的AI策略布局中，AI專業團隊的建立扮演著關鍵角色。這些團隊包括智慧辨識、智慧醫療、自動光學檢測（AOI）、古物保存應用等，每個團隊均由老師帶領，專注於產學合作及深入研究。

當前AI技術的應用跨越了醫療、辨識及工廠自動化檢測等多個領域，例如雲科大結合文物保存的AI應用便極具特色。張慶龍博士舉例，在木雕保護方面，運用AI技術定期巡檢以早期發現蛀蟲或黴菌問題，確保古物的完整性。此外，宮廟壁畫的定期掃描與環境偵測，則是監控壁畫是否因潮濕而劣化，這種將AI技術用於文物保存的做法相當罕見，凸顯出雲科大AI專業團隊的創新能力。

就算力資源而言，雲科大本就已具備包含NVIDIA RTX 8000、RTX A6000顯示卡及NVIDIA A100的AI運算服務。而最新引進的NVIDIA DGX H100伺服器，可說是學校在提升運算力服務方面的重大投資。目標在於強化校內教學、研究及產學合作等多方面的運算支援，展現了雲科大在AI教育與研究方面的前瞻性。

張慶龍博士指出，雲科大在推動智慧校園的過程中，電力管理是一項重要課題。隨著電力成本的變動，學校已設立目標讓各單位落實至少3%的節電。資訊中心利用物聯網（IoT）系統，定期測量伺服器和其他設備的電能功耗，從而精準地監測電力使用情況，減少非必要的能耗。

此外，資訊中心還開發了智慧型控制系統，對校園路燈和運動設施的照明時間主動進行調節。過去依靠定時繼電器（Timer Relay）和人力調整的方式已由IoT系統取代，實現了照明開關的自動化與精確控制。智慧校園的電源控制管理系統不僅提供了設定開關時間的便利，還能收集電流資料，以監控耗電狀態，並在故障發生時即時發現問題。

商丞科技國內業務部協理柯志偉指出，商丞科技可以依照客戶的實際需求，協助客戶發展不同階段的AI工作，並保留日後發展擴充的彈性，雲科大資訊中心部署的NVIDIA DGX H100，除了提供頂尖的運算能力，利用NVIDIA NVlink使系統輸送量極大化，其突出特點還包括搭載了NVIDIA AI Enterprise軟體開發套件。這套軟體為企業或組織提供了實施生成式AI（Gen AI）所需的工具集，教師和學生能夠直接前往NVIDIA官方網站，搜尋並下載專業領域的AI基礎模型，並且部署在DGX H100環境中進行開發和練習。

張慶龍博士補充，特別是涉及大型語言模型、影像辨識等應用的研究項目，通常需要大量的資料作為輸入，以微調模型參數。雲科大身為導入AI應用的先驅，展現其對培育AI世代的重視，藉由NVIDIA DGX H100高效能運算伺服器支持，研究團隊可大幅縮短訓練模型所需的時間，從而更迅速地滿足創新應用所需。