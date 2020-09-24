數位轉型不間斷　裕民航運攜手愛立信導入船舶效能管理及智慧物聯網

台灣散裝航運業者裕民航運與愛立信正針對新的船舶效能管理系統（Fleet Performance Management, FPM）展開合作，協助裕民航運新成立船舶營運協調中心(Operation Center)得以近乎即時地監控各船舶的關鍵績效指標、提高營運透明度和船隊整體安全性、並達成每次航程平均節省至少2%燃料，節省數百萬美元燃料成本等成效。

裕民航運的船舶效能管理系統，運用智慧大數據和視覺化優劣績效顯示等工具，提供如主機和發電機等船舶設備的運行狀態，支援裕民航運執行系統化的效率措施，例如主要設備的預防性保養維護，簡化物流和計劃營運、數據的快速蒐集和分析、近乎即時的船舶關鍵績效指標監控和反饋等，顯著節省時間，以最有效率的方式管理船隻及周邊環境， 並能提供管理階層精準數據參考，產出最終正確的決策，使船隊在以確保安全的基礎上，提升營運效能。

船舶營運協調中心(Operation Center)會發出船隻的速度偏差警報。藉由速度監控自動化功能，系統將自動發出表單來記錄速度偏差的原因，並提供統計報告以彙整結果，這有助於提高船隊安全性、節省燃料，並提供可協助裕民管理船舶運作的資訊。

愛立信對船舶效能管理系統建置提供的支援包括：數位轉型諮詢、專案管理和應用程式開發。船舶效能管理系統已經開始導入裕民航運的船隊，並預計於2020年底完成。

台灣愛立信總經理藍尚立（Chafic Nassif）表示，長期以來，即使要在船上提供簡單的網際網路連結也很不容易。現在，我們的努力，展現出航運產業的數位化確實帶來顯著的效益。運用船舶效能管理系統，可以為航運產業增加效率、提高安全性、節省成本並降低環境風險。