愛立信行動趨勢報告：COVID-19 影響彰顯網路在社會中扮演的關鍵角色

愛立信預估全球5G用戶數將在2020年底來到1.9億，到2025年底時則增至28億。2020年6月版的《愛立信行動趨勢報告》中納入了前述趨勢預測，以及數據流量成長和地區用戶數的預估。報告也深入剖析在COVID-19全球大流行期間，網路和數位基礎建設在維持社會運作與家庭連結之中所扮演的角色。

疫情的封鎖限制使人們的網路使用行為改變，更導致固網和行動網路的使用出現顯著變化。住宅區固網有最多的網路流量增長，成長幅度為20%至100%。不過，許多電信商也注意到旗下行動網路的需求量急遽上升。

愛立信消費者行為研究室近期的一份研究顯示，在來自11國的受訪者中，有83%的人表示資通訊技術大大幫助度過疫情封鎖期間。研究結果顯示，資通訊技術服務的採用及使用越來越普遍，例如數位學習和健康應用程式就幫助消費者適應新生活方式，其背後核心正是連結性。

面對未來，57%的人表示自己會存錢以確保財務安全，但三分之一的人則打算投資5G和改善家中寬頻網路，為可能發生的COVID-19第二波疫情做好準備。

台灣愛立信總經理藍尚立表示，5G不僅僅是具有更高速度和更低延遲的新一代網路，更是具備廣泛功能與提供創新服務的平台。樂觀看待台灣邁向5G時代，消費者能享受更多創新應用，有更佳的使用者體驗；企業客戶可以有穩定、安全且精準的全球連結能力，帶動新的商機。

因應5G更多的數據傳輸需求與應用，愛立信持續運用5G新技術，如愛立信的4G/5G頻譜共享技術（Ericsson Spectrum Sharing）及主動式天線上的上行訊號強化演算器功能（Uplink Booster）來協助電信業者加速佈署5G網路，增加5G容量及覆蓋率，優化網路上行傳輸效率，以因應不同場景所需的無線資源即時動態分配，提供彈性的網路架構，並滿足消費者與企業的不同需求，提供更好的5G體驗。

疫情除了影響人們的通訊使用行為之外，也大幅改變了許多人的工作方式。愛立信目前有八萬五千名員工在家工作，並預期至2020年底，多數員工仍會維持在家遠距工作。根據消費者在封鎖限制期間的行為變化，消費者預期他們的新數位行為將在疫情危機後持續下去，有七成的白領專業人士預測遠距工作將成為新的常態。愛立信建議企業可以進一步思考如何打造適合遠距工作的未來工作場所，例如增加虛擬實境會議設備或加強網路通訊設施以維持工作效率，並重新評估員工管理制度以因應新的工作模式。