技嘉推出R292系列伺服器

技嘉科技推出旗下第一款Intel Xeon 4路伺服器，包含支援4張雙槽加速卡的R292-4S0，以及支援8張半長擴充卡的R292-4S1。R292系列伺服器支援四顆第三代Intel Xeon 可擴充處理器，每顆處理器能以20.8GT/s的速度與其他處理器進行資料傳輸或工作負載。突破性的計算能力可用於為關鍵任務應用程式提供動力，並以非凡的速度分析不斷增長的數據。

模組化設計讓R292系列伺服器具備無與倫比的擴充性。可以在DDR4記憶體插槽上安裝高達12TB的記憶體，滿足記憶體資料庫需求。新一代Intel Xeon 4路可擴充處理器還具備了192條的PCIe 3.0通道。因此，R292-4S0 / R292-4S1不但支援10個熱插拔2.5英寸U.2 SSD，還能安裝8個半長擴充或4個雙槽擴充卡，支援各種運算加速或I/O卡釋放其作為高性能運算叢集元件的潛力。

在虛擬化應用方面，使用4顆多達112個內核和224個線程的Intel Xeon 可擴充處理器來運行虛擬機能滿足對快速增長運算環境的需求。讓用戶從小規模起步，然後根據自己的需求逐步擴充。

技嘉對全系列伺服器產品還提供免費的伺服器管理軟體（GIGABYTE Server Management, GSM）。GSM是一款能夠遠端進行多台伺服器管理的解決方案，兼容IPMI或Redfish應用程式介面。

技嘉的GSM管理軟體不僅大幅降低消費者的維護成本，而且簡化了混合雲環境管理。 R292-4S0 / R292-4S1具有滿足嚴苛工作負載所需的運算能力，其高頻寬效能可以實現關鍵應用程序所需的運算，是為持續擴充使用所設計的高可靠服務器。