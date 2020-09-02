眾至資訊工業防護 OTS-600　提高工控網路環境安全

隨著網際網路日新月異，越來越多工業控制系統採用標準化的通訊協議與相關軟硬體設備，並透過Ethernet網際網路來進行管理與管控，為了方便維護管理，許多工業設備維護廠商從遠端連線至工控環境，讓原本封閉環境多了網路風險危機問題，例如：惡意程式、病毒、勒索攻擊、木馬、設備參數設定資訊洩漏等，藉由IT環境在工控領域快速發展，直接影響OT運作環境之安全。

目前的工控環境已做到基本的內外網隔離，布建防火牆、入侵偵測系統等防禦措施，但卻仍有許多場域並未進行完善的防禦措施，且廠域相關人員也缺乏資安意識，認為只要內部網路與外部網路不相連就相對安全，但是邁入工業4.0工廠逐漸轉型，讓機台聯網、資料的傳遞越來越仰賴網路，為了提高工控網路環境安全，眾至推出第一代工業防護解決方案OTS-600設備。

OTS-600硬體為Fanless設計，適用於低溫(-40℃)、高溫(75℃)與高鹽等惡劣環境，內建1組LAN BYPASS，可上Din Rail。對內網的防護，除了可對設備連線行為(通訊協議、服務、連線方向、連線時間)檢測環境中是否有潛藏的惡意活動或攻擊行為，且收集所有IT、OT網路的封包與訊號，並且採用深度封包檢測（DPI）的方式進行比對，分析通訊協定當中的每個層級，掌握出現異常數據的行為。此外，當廠域的工控機已經沒人維護，透由OTS-600 Virtual Patch可以防堵針對裝置、網路等已知及未被揭露漏洞所發動的攻擊手法。

為了提升工控設備管理便利性，除了支援USB快速還原機制，在設備發生意外故障時，可以在極短時間重新上線。且內建的CMS功能，便於管理者可以統一管理所有OT設備。