Fortinet Secure SD-WAN 延伸至分支機構與分散雲

Fortinet宣布Secure SD-WAN解決方案的新創新功能，已被各大小型企業客戶部署於家庭辦公室、分支機構與分散雲中，以提供最佳的使用體驗與安全性。

Fortinet的Secure SD-WAN產品組合不僅能應用在企業使用案例，還可以各種產品形式提供，從大型資料中心專用的解決方案，到分支機構、遠端據點，甚至到小型家庭辦公室專用的設備。Fortinet Secure SD-WAN可以從家庭辦公室延伸至分支機構與分散雲，這也是此產品脫穎而出的主要原因。

家庭辦公室：FortiGate 40F是內建LTE的桌上型設備，能支援超級使用者在家使用應用程式工作，以持續進行關鍵業務的活動。Fortinet桌上型設備的體積相當輕巧，因此遠距工作者可以購買並安裝在家中辦公室，只要一個整合平台即可滿足路由、安全性與無線網路需求。

分支機構：Fortinet Secure SD-WAN最為人熟知的優勢或許是透過進階路由與雲匝道(cloud on-ramp)功能支援複雜的分支機構部署環境。此產品已幫助數千名客戶減少使用端點產品(例如傳統路由器)，同時提升商務應用體驗。

分散雲：對於應用程式位於分散雲中的企業組織，Fortinet Secure SD-WAN能提供最完整的技術建構模組，將不同的雲相互連結，以提升使用體驗。Fortinet Secure SD-WAN支援每家雲端供應商，並能以業界最快、高達20Gbps的IPsec傳輸率將雲端互連。透過原生應用程式控制功能與雲端整合架構，加上可徹底程式化的API，Fortinet Secure SD-WAN能幫助客戶連結數百個雲端環境。

Fortinet產品執行副總裁暨行銷長John Maddison表示，SD-WAN不只適用於分支機構，對整個端對端企業組織而言也是非常重要的技術。不論是在家工作、從校園連結雲端或是從資料中心連結雲端，Fortinet Secure SD-WAN都能派上用場。它還能將多個雲端相互連結，以提升使用體驗，並幫助企業達到成本效益與節省時間。