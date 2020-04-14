助力疫情防控，禾煜科技代理豹小秘 AI 機器人

隨著AI與5G議題的逐步升溫，著眼於許多企業開始思考智慧終端與各種應用的結合，禾煜科技日前與台灣獵豹移動簽訂獨家代理合約，引進具備與各類應用高度整合能力的AI機器人−豹小秘。

在新冠病毒（COVID-19）疫情不斷的升溫此時，豹小秘AI機器人經由模組整合，配置紅外線熱成像儀，可以協助疫情的防控，以具有人工智慧能力的機器人，在人潮可能聚集的場所進行人員溫度量測，協助各場所保護第一線人員，將受感染與擴散的機會降至最低。

禾煜豹小秘機器人的紅外線測溫系統能夠適應人員溫度檢查的各種環境，可以在定點群體測溫、巡邏群體或遠程監控等多種測溫模式間自由切換，是一個非接觸式的高精準度體溫測量系統，可以快速準確的完成溫度篩檢與口罩佩載提示，將交叉感染的風險降至最低程度，它同時也具備與其它系統連動的能力，便於後續的防控與追蹤。

禾煜豹小秘AI機器人可以實現迎賓接待、人臉識別、問答諮詢、導覽講解、遠程控制、陪伴與互動娛樂與廣告宣傳等功能，所搭載的作業系統還可以配合企業不同的場景進行客製化，獨立地執行特定功能，或是與企業內部系統協同運作，實現大數據與物聯網的整合，在配置上提供相當的彈性，以提昇企業資產與資安政策的運用價值。

疫情可能是一時的，但企業的設備與資產配置是需要有更長遠的考量，並且有彈性的。禾煜科技技術長梁萬宇表示，不像一般的測溫儀只能在固定位置執行單一工作；豹小秘不只是一部機器人，它還是一個具備AI能力的智慧終端。例如臉部識別功能就可以與企業內部的如差勤系統或是CRM整合；也可以將終端資料匯入企業數據分析平台；或是在工廠產線環境中執行特殊、對人員有風險性的工作。我們可以把它視為企業內部IoT與資料整合的一部份，這也是為什麼禾煜科技將其導入國內的原因。

台灣獵豹移動的副總裁陳嘉翰對於與禾煜科技的合作感到興奮，希望藉由禾煜科技在台灣企業資料中心與應用端的豐富建置與銷售經驗做為基礎，將獵豹移動以智能服務機器人和AI賦能為載體，所建構的垂直一體化AI能力引進國內，協助企業迎接AI與5G時代的服務智慧化與產品智慧化的升級。以配備紅外線熱成像儀的豹小秘機器人，協助防疫只是第一步。