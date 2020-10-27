創見資訊藉Aruba Wi-Fi 6 解決方案建構智慧化工廠

Aruba，母公司Hewlett Packard Enterprise宣布全球數位儲存媒體領導品牌創見資訊，為針對其台灣總部和工廠及全球12個海外分公司推展One Transcend計畫，整合全球ERP（企業資源規劃）系統，並讓全球一千多位員工可以同步即時在同一平台上工作，已部署Aruba無線網路解決方案，藉由Aruba提供的新世代802.11ax（Wi-Fi 6）高速、高效率、高安全性無線產品，達成工廠智慧化、生產與工作效率提升、廠內無紙化，以及網路管理簡化、無線化的目標。

2019年隨著業務量增加、生產線擴增，對產品品質要求嚴苛的創見資訊，決定在台灣工廠導入更先進的生產設備自動化、設備管理系統（EMS），建置產品與設備的生產履歷，以滿足產能、品質與客戶對產品可追溯性的要求。

而為了整合全球ERP系統，滿足公司提供所有產線生產資訊即時回報能力的要求，網路傳輸的需求量將大幅增加，整個生產線內原有有線網路已不符需求，創見資訊開始尋求新型網路解決方案，並規劃將新型方案的部署從工廠延伸到行政總部。

在評估幾家國際無線方案品牌，進行連線效能、可靠性和穩定性、管理簡易性等概念驗證（PoC），以及體驗產品原廠和其經銷商的技術與服務支援能力後，創見資訊選擇Aruba網路解決方案。

事實上，創見資訊全球共12間子公司，加上台北總部及工廠，員工超過1,300人，同一時間上線人數龐大，對公司的全球ERP系統運作帶來相當大的考驗，而且此次專案還要滿足員工自有的智慧型手機、筆記型電腦、平板電腦等各式行動裝置上網需求。但在更新為Aruba網路解決方案後，除了讓生產線和行政辦公室內部各個角落都能有順暢的無線網路體驗外，對於資訊的安全更有保障。而透過即時的訊息傳遞，也有效提升了員工的工作效率及應變能力，達成創見資訊的智慧辦公室目標。

Arub網路解決方案，幫助創見建構了從零件入庫、發單、生產、檢驗、包裝、出貨及生產良率、設備狀態全程追溯的智慧化工廠，創見資訊行政副總經理方文政表示。Aruba支援802.11ax（Wi-Fi 6）的高速網路解決方案，解決大量數據的收集與分析的即時性需求，同時透過無線網路的建置，將所有零件驗收進度、工單生產進度等生產資訊整合到現場生產管理人員的手持裝置上，無需再等待資料文件傳送時間，即時監控生產效能，有效安排產能分配，提升產線作業效率。由於所有資訊能同步且快速傳遞，無須再以紙本作為生產記錄、排程或設備維護紀錄等工具，進而達成廠內無紙化的方針，並為環保盡一分心力。

另外，同時支援多廠商有線和無線網路產品的Aruba AirWave管理平台，提供圖型化介面的網路管理控制器，功能選項標示一目了然，讓管理者能以更直覺的方式管理。而其異常偵測及即時通知的功能，使得網路系統的管理人員無須一一進入設定及檢查，就能快速解決系統問題，大大提升管理效能。這些特性都讓創見資訊能以極少數的IT人員，以最少的時間，在完成網路管理之外，並協助創見資訊快速因應未來的需求變化。

Aruba台灣資深副總經理蔡政修表示，由於創見資訊正規劃將此次方案推廣至國外分公司的倉庫管理和物料管理，而以Aruba對跨品牌產品管理的支援能力，即使各國分公司原已有不同的網路裝置，相信創見資訊一樣能為分公司使用者提供高速、安全又便捷的連線使用體驗。