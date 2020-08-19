經濟學人智庫與SAS攜手發表《全球商業晴雨表》

全球經濟要從新冠肺炎（COVID-19）疫情的危機中再起，有很多種可能的走勢。眾人最期待的當然是V形，其次是U形，曇花一現的W形和大家都很害怕的L形則是最糟的情況。

後疫情時代取得恢復力的主要機會（圖片來源The Economist Intelligence Unit Global Business Barometer）

最新經濟學人智庫進行問卷調查及分析，並由數據分析領導者SAS提供技術支援的《全球商業晴雨表》（Global Business Barometer, GBB）結果顯示，直至6月底全球經濟復甦仍呈現U形的可能走勢。

高階主管對全球經濟三個月展望的整體看法，從 5 月的 -27.7 點上升到 -16.8 點（範圍介於 -50 到 +50）

相較於 5 月時，亞太地區高階主管的整體看法已經樂觀許多，尤其是針對消費者信心指數，從 5 月的 -25 點提高了 20.3 點，來到 6 月的 -4.7 點

中國是晴雨表涵蓋範圍中第一個轉為正指數的經濟體，對國內經濟展望的信心指數達到 +2.0 點

受訪者中只有 8.1% 非常認同其國家已做好重新開放的準備，另外只有 6.7% 受訪者非常認同其國家已準備好要恢復正常運作

逐步由黑翻紅：全球經濟的整體晴雨表指數來到-16.8點，是最接近正指數的一次。其中拉丁美洲和亞太地區的受訪者反應最樂觀，分別提高了18.5 和4.0 點。北美地區受訪者對全球和區域經濟的看法則與上一次相去不遠，僅上升1.5 和0.2 點，對這兩個部分的看法都最悲觀。

中國是第一個由黑翻紅的經濟體：中國企業高階主管對中國經濟的三個月展望在 6 月轉為「稍微好轉」，雖然還是只有+2.0 點，但中國仍是《全球商業晴雨表》（GBB）從 4 月開始第一個出現正指數的經濟體。整體變化與先前的GBB（展望指數為-21.9 點）有明顯對比，是調查的 12 個主要經濟體中差距最顯著的。

難以展開的跨域之路：6 月GBB 的受訪者中只有8.1%「非常認同」其國家已做好重新開放的準備，另外也只有6.7% 受訪者「非常認同」其國家已準備好要重返疫情開始之前的正常運作。這些數據讓人感到寒心，無論受訪者是因為瞭解問題的嚴重性和範圍，或是對全球或各國在新冠肺炎事件處理上能力不足的控訴（又或者兩者皆有）。在晴雨表指數轉變之前，更多各國的領袖和政策制定者必須向人民展示，其具有能有效控制病毒的能力。