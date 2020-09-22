技嘉科技為邊緣運算部署　推全新E系列伺服器

技嘉科技推出全新E系列邊緣運算伺服器E251-U70。E系列伺服器將高性能運算、充足的存儲配置和網路套件整合在一個小型機箱內，有別於傳統標準型機架式伺服器，短機身設計以便靈活應用於邊緣運算設備部署。

E251-U70為技嘉科技全新E系列伺服器中的第一款產品，主要針對邊緣運算應用而設計，不論是在分散式運算架構中扮演減少資料中心工作負載角色外，亦可於前端進行基礎數據蒐集與分析、加速洞察與改善回應時間等，為客戶提升競爭優勢並帶來潛在商機。

由於許多邊緣運算設備需建置於有限的空間中，故技嘉科技全新E系列伺服器以小尺寸機箱設計來滿足邊緣運算的部署需求。E251-U70維持標準2U高機身設計439 x 86 mm（W x H），但整體長度從標準機身的800-860mm長度縮減到449mm的短深度，以提供更高的彈性與靈活度。儘管E251-U70擁有精巧的機身設計，但仍保有技嘉伺服器一貫的特點，提供高效能運算表現、平衡的系統配置和最佳化的散熱能力。

E251-U70支援單路功耗達205瓦的第二代Intel Xeon可擴展處理器；提供8組DDR4記憶體插槽、其容量最高可支援至2TB、傳輸速度最高可達2933MHz。除此之外，E251-U70亦支援Intel Optane持續性記憶體；最多可安裝6組DDR4記憶體和2組Intel Optane持續性記憶體。

在存儲方面，E251-U70提供6組支援熱插拔的硬碟儲存槽，在支持RAID 0、1、5、10的同時，還保有足夠的擴充性。於系統內的主機板MU71-SU0中，提供1組M.2插槽支援快閃儲存裝置做為啟動磁碟系統使用。在擴展槽方面，E251-U70擁有最多2組全高全長的擴展插槽，可支援不論是加速卡、網路卡或是磁碟陣列卡等周邊配備，依照用戶需求自行配置選擇；網路連接埠方面，提供2組1GbE 連接埠。E251-U70伺服器產品不論在高效能運算、平行運算以及存儲和可擴展性之間實現了最佳化設計。